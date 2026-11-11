El Cabildo de Tenerife cifra en un 8,4% el seguimiento de la huelga general en la institución

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general este miércoles en el Cabildo de Tenerife ha sido de un 8,4%, es decir, 101 funcionarios públicos de una plantilla de los 1.200 habrían secundado la huelga, según ha informado este miércoles la presidenta insular, Rosa Dávila.

Durante la rueda de prensa por los acuerdos de consejo de gobierno, junto al vicepresidente Lope Afonso, la presidenta Rosa Dávila ha destacado que la atención a la ciudadanía se ha mantenido en todos los espacios habilitados pese a la jornada de huelga.

En el servicio público de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), que tenía este miércoles una jornada prevista de servicios mínimos al 75%, el seguimiento de la huelga se ha cifrado en un 3%, mientras en la administración, donde los servicios mínimos se habían previsto al 20%, no se ha registrado ningún seguimiento de huelga.

Por su parte, en Metrotenerife, que había establecido servicios mínimos al 70% durante la jornada, el seguimiento de la huelga ha sido de un 6%, según concreta Rosa Dávila, que subraya que en los servicios esenciales de IMETISA nadie ha secundado la huelga.

HUELGA

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha defendido este miércoles el "derecho a la huelga", respaldado constitucionalmente, por lo que ha mostrado su "respeto" por los convocantes si bien le ha resultado "llamativo" que, durante los últimos ocho años, con todas las situaciones vividas con el Gobierno central, se convoque una huelga general precisamente "a la oposición" y no al Gobierno.

Por su parte, el vicepresidente insular Lope Afonso ha señalado que la huelga de este jueves es "preventiva" contra el cambio político que se "pueda avecinar" en España, y que, además "está auspiciada" por quienes "deberían estar justamente, hace tiempo, involucrados en la defensa de un derecho fundamental", el acceso a una vivienda digna.

"No parece coherente que bajo el gobierno en el que más se han incrementado los precios, y más se ha dificultado el acceso a la vivienda, haya una huelga contra la oposición. Que cada uno saque sus conclusiones", ha advertido Afonso.