El Cabildo de Tenerife conecta a más de 200 jóvenes con empresas en 'Ponos Fest'

Celebración de 'Ponos Fest' - TONY CUADRADO

LA LAGUNA (TENERIFE), 28 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este martes la quinta edición de 'Ponos Fest', una cita clave en la que han participado más de 200 jóvenes con el objetivo de conectar con empresas de diferentes sectores y encontrar una oportunidad de empleo.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, inauguró el evento, desarrollado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL).

El acto contó con la participación del consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa; el vicerrector de Transformación Digital de la Fundación General de la ULL, Vicente Blanco y el concejal de Educación, Juventud y OMIC del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián Sergio Eiroa.

Rosa Dávila destacó que el encuentro forma parte de una estrategia integral del Cabildo de Tenerife para fomentar el empleo juvenil.

"Con este tipo de iniciativas, queremos dar visibilidad al talento joven de la isla y dar respuestas reales a quienes están buscando su primera oportunidad laboral", subrayó, recordando que la tasa de paro juvenil ha bajado doce puntos desde que comenzó el mandato.

La presidenta valoró, además, los datos publicados este martes por la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre de 2026.

"La tasa de paro ha caído en la provincia de Santa Cruz de Tenerife al 8,88%, una cifra extraordinaria que se sitúa en mínimos históricos, y por primera vez, se encuentra por debajo de la media española", subrayó.

Para la presidenta, los datos avalan que las "recetas" que aplica el Cabildo "están funcionando" si bien no se conforma y siguen "trabajando, apostando la diversificación del modelo productivo, por la formación, y por el impulso de espacios como este, que ponen en contacto a jóvenes con empresas".

"Estamos consiguiendo lo que más nos importaba cuando llegamos al Cabildo, que las personas jóvenes accedan a oportunidades de empleo dignas y que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida", indicó.

Por su parte, el consejero de Juventud, Serafín Mesa, ha resaltado la gran acogida que ha tenido el encuentro, que crece este año, integrando nuevos sectores y cerca de 50 empresas.

"Hemos querido transformar el formato, introduciendo numerosas novedades para orientarlo todavía más hacia la formación, el asesoramiento y la búsqueda de empleo, con entrevistas de trabajo en directo y ponencias impartidas por grandes especialistas", expresó.

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS PARTICIPANTES

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de reconocimientos a las empresas participantes.

La edición contó con la presencia y colaboración de medio centenar de empresas, entidades y asociaciones de sectores diferentes, vinculadas a la salud y los cuidados; la educación; la comunicación, el ámbito audiovisual y la creatividad; los servicios, el comercio y la alimentación.

Además, desde primera hora, quince empresas han realizado entrevistas laborales en directo en sus stands: Vialastia Hispania - Dulcería Panadería Torre La Paz; La Laguna Gran Hotel; Arco Estrategias de Marketing, S.L.; Metrópolis Comunicación; B WATER ANIMATION STUDIOS; SOGOODSTUFF STUDIO; CEAMED SA; Phoenix Hub; ACAPASIL; Welysis Industries; AGUAMAC ARCHIPIELAGO SL; INSITECA INGENIEROS; Asociación Rayuela; Fundación Imagine 2050; Centro Infantil El Oso Mimoso.

Entre las actividades desarrolladas, destaca la mesa inversa '5 claves de talento joven', de la que ha formado parte el gerente de tiendas Adidas en Tenerife y Lanzarote, Michael Bharwani, y en la que las personas jóvenes han planteado directamente sus dudas a las empresas sobre los perfiles más demandados.

De forma paralela, se han desarrollado ponencias dirigidas a mejorar la empleabilidad juvenil, centradas en el desarrollo de habilidades personales, la actitud y la adaptación de un mercado laboral en constate cambio.

La primera charla, denominada 'Empleo y Juventud', ha sido impartida por el psicólogo y coach de la International Coaching Federation, Pascual Benet mientras que la segunda, 'Ser Joven y progresar', estuvo a cargo del CEO de Nanwel Corporation y ganador de un Premio Talento de La Razón 2026, Fernando Rojas-Flores.

Asimismo, la jornada incorporan la herramienta digital 'Tu Buzón de Empleo' que facilita el intercambio de currículums durante la jornada, y que crea contacto más allá del propio evento.

El evento forma parte de las acciones desarrolladas dentro del Proyecto Ponos, el programa de orientación e inserción laboral para jóvenes de la isla de Tenerife, promovido por el área de Juventud y Formación del Cabildo insular.