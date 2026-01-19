El Cabildo de Tenerife conmemora los 600 años del Pueblo Gitano con la edición de un documental

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero (c), en la presentación de un documental con motivo de los 600 años del Pueblo Gitano en España - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife conmemora los 600 años del Pueblo Gitano en España con un documental con el objetivo de visibilizar su historia y concienciar a la sociedad sobre su legado cultural y social.

Esta iniciativa, junto a la exposición de seis roll-ups informativos que estarán expuestos en diversos centros públicos y otros espacios, se enmarca una de las acciones propuestas por diferentes asociaciones de la Mesa Insular del Pueblo Gitano, un órgano pionero en Canarias que busca fomentar la inclusión y participación de este colectivo.

Durante el evento de presentación, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, destacó que con este documental se busca continuar promoviendo la inclusión del Pueblo Gitano en la isla, "así como un reconocimiento a su historia, su cultura y las diferentes aportaciones que, a lo largo de los años, han brindado a la sociedad".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Romí Camela Nakerar, Josefa Santiago Fernández, explicó que "esta experiencia permite poner voz a la historia del pueblo gitano en Canarias", y aprovechó para dar las gracias a la institución insular por el apoyo a este colectivo, que siente "muchas veces que su legado está olvidado por la sociedad en general".

La cinta busca también contribuir al empoderamiento de la mujer gitana a través del reconocimiento de su papel fundamental como agente de cambio dentro de la comunidad, así como contribuyendo a la eliminación de estereotipos y discriminaciones, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social, recoge una nota del Cabildo.