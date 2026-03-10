El Cabildo de Tenerife se coordina con cinco entidades sociales para reforzar la lucha contra el sinhogarismo

Firma de un convenio entre el Cabildo de Tenerife y cinco entidades sociales para combatir el sinhogarismo - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), ha impulsado la firma de un convenio entre cinco entidades sociales de la isla para reforzar la coordinación y mejorar la intervención con personas en situación de sinhogarismo.

El acuerdo cuenta con una dotación total de 105.000 euros y busca avanzar hacia una respuesta más integral frente a la exclusión residencial extrema en la isla.

Las entidades firmantes son Fundación El Buen Samaritano, Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española, Fundación Don Bosco Salesianos Social y Asociación Nuevo Futuro que pertenecen al grupo Coordinad@s, constituido en 2021 con la intención de mejorar la atención a las personas usuarias de las entidades que las componen.

La consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, destacó durante la firma del acuerdo la necesidad de lograr un trabajo conjunto entre administraciones, entidades y profesionales para afrontar "una de las realidades sociales más duras" que atraviesan 2.838 personas en solitario, según datos del 'V Informe sobre Exclusión Residencial en Tenerife' elaborado por Cáritas.

"Detrás de cada persona hay una historia distinta, muchas veces marcada por la precariedad, la pérdida de apoyos, los problemas de salud o las dificultades para acceder a una vivienda", agregó.

Fumero recordó también que la intervención directa con las personas en situación de sinhogarismo se desarrolla principalmente desde el ámbito municipal y desde los servicios sociales más cercanos al territorio.

No obstante, explicó que el Cabildo de Tenerife quiere contribuir "generando herramientas comunes y apoyando el trabajo que realizan las entidades que están en primera línea".

Por su parte, Alfonso Roque, director de la Asociación Nuevo Futuro en Tenerife y en representación del grupo Coordinad@s, agradeció la apuesta por el Cabildo por este proyecto que "busca garantizar la gestión del conocimiento acumulado de la experiencia en el desarrollo de proyectos dirigidos a las personas en situación de sinhogarismo".

Asimismo, puso en valor la incorporación de información obtenida "a través de la escucha activa, de las propias personas en situación en de vulnerabilidad, así como de la comunidad y profesionales" que día a día trabajar para buscar solución a una problemática compleja.

MESAS SECTORIALES

El convenio se enmarca en el Marco Estratégico para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, aprobado por el Cabildo en 2024, que busca reforzar la coordinación entre recursos y avanzar hacia una respuesta más integral frente al sinhogarismo en la isla.

Entre las acciones previstas se encuentra la creación y consolidación de mesas técnicas sectoriales en las que participen administraciones, entidades sociales y profesionales de ámbitos clave como la vivienda, la salud, el empleo o los servicios sociales.

Asimismo, el acuerdo también contempla el impulso de acciones de formación, investigación y sensibilización dirigidas a mejorar la capacitación de los equipos técnicos y seguir generando conocimiento sobre esta realidad.

Otra de las líneas de trabajo será avanzar en la validación de una metodología común de intervención y coordinación de la red de recursos que trabajan con personas en situación de sinhogarismo en Tenerife, con el objetivo de mejorar la respuesta que se ofrece desde los distintos dispositivos de atención.

En ese proceso se prevé también la puesta en marcha de una aplicación informática que permitirá mejorar el intercambio de información entre recursos y facilitar el trabajo coordinado de los distintos profesionales.