El Cabildo de Tenerife desactiva el plan de emergencias y abre los accesos al Teide

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en una visita al barrio de El Pris para comprobar los desperfectos de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha decretado la desactivación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) a partir de las 12.00 horas de este jueves una vez finalizadas las condiciones de inestabilidad meteorológica que han afectado a la isla durante los últimos días y que han permitido reabrir los accesos al Teide.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que la desactivación del plan permite cerrar un episodio especialmente complejo.

"Hoy damos por finalizada la emergencia tras varios días muy difíciles, en los que hemos tenido que actuar con rapidez, coordinación y responsabilidad para proteger a la ciudadanía", ha señalado en una nota.

Dávila ha agradecido el "esfuerzo" de todos los equipos de emergencia, administraciones y profesionales que han estado "trabajando sin descanso". "Su labor ha sido clave para afrontar esta situación", ha sindicado.

La decisión se adopta tras la confirmación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de que no existen avisos de riesgo vigentes para Tenerife, así como tras la actualización de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha dado por finalizada la situación de prealerta por tormentas y mantiene la prealerta por lluvias sin fenómenos adversos significativos.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado la dimensión del operativo desplegado y que ha permitido gestionar "una situación muy compleja, con un dispositivo amplio, coordinado y en vigilancia permanente durante todos estos días".

"La respuesta ha sido eficaz gracias al trabajo conjunto de todos los recursos de emergencia", ha comentado.

En esa línea insistió en que "se entra en un periodo de evaluación y recuperación, en el que se va a seguir trabajando para restablecer la normalidad en las zonas afectadas y revisar posibles daños en infraestructuras y espacios naturales".

Por su parte, el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, ha señalado que, aunque se desactiva el plan, se mantiene la vigilancia en determinados puntos.

"Entramos en una fase de seguimiento y revisión, especialmente en zonas afectadas por acumulación de agua o daños en infraestructuras. Es importante mantener la precaución en entornos naturales", afirmó.

A partir de este momento, la gestión de la seguridad pública y de las posibles incidencias residuales queda supeditada a cada Consejería en función de sus competencias, dentro del marco ordinario de actuación.

El Cabildo inicia así una nueva fase centrada en la evaluación de daños, recuperación de infraestructuras y restablecimiento progresivo de la normalidad en la isla.

El Cabildo recuerda que, aunque finaliza la situación de emergencia, es necesario mantener la precaución en determinadas zonas de la isla, especialmente en espacios naturales y áreas que hayan podido verse afectadas por el temporal.