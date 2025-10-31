El Cabildo de Tenerife destaca a María Corina Machado como "referente democrático" al recibir el Premio Nobel de La Paz

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha reconocido este viernes en Pleno, a través de un acuerdo institucional, la figura de María Corina Machado por la concesión del 'Premio Nobel de la Paz', en reconocimiento a su papel como "referente democrático en Venezuela y como símbolo de la lucha pacífica por la libertad, la justicia y los derechos fundamentales".

La institución insular reconoce "el liderazgo político de María Corina Machado como expresión de la Venezuela que aspira a recuperar la democracia, restaurar el orden constitucional y garantizar un futuro de dignidad para su pueblo".

En esa línea reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano, "en especial con la comunidad venezolana residente en Tenerife, muchos de cuyos miembros han tenido que abandonar su país a consecuencia de la crisis política, económica y humanitaria".

En un contexto internacional donde los valores democráticos se ven amenazados por regímenes autoritarios y populismos que socavan las libertades individuales, la figura de María Corina Machado se ha consolidado como un referente de coraje cívico, coherencia política y compromiso firme con la libertad, recoge una nota de la corporación.

Su trayectoria como líder de la oposición democrática en Venezuela ha estado marcada por una defensa valiente y constante de los principios que sostienen cualquier sociedad libre: elecciones limpias, separación de poderes, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos.

En un país sometido a un régimen que ha vulnerado sistemáticamente esos principios, su voz ha sido la esperanza de millones de venezolanos que anhelan una transición hacia la democracia, detalla el acuerdo.

La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no es solo un galardón personal, es una declaración política y moral que refuerza la legitimidad de quienes, desde dentro de Venezuela, se enfrentan sin violencia a un modelo autoritario que ha generado exilio, represión, pobreza y dolor, prosigue el Cabildo.

Desde Tenerife, donde reside una de las comunidades venezolanas más importantes de España, y desde Canarias, históricamente unidas al pueblo venezolano por lazos familiares, sociales y económicos, "no podemos sino reconocer con profunda admiración el liderazgo de María Corina Machado, su valentía inspira a quienes creemos que la democracia no se impone, sino que se conquista con perseverancia y principios firmes", señala el texto.