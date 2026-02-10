El Cabildo de Tenerife destina 3,7 millones para fomentar la contratación de 160 jóvenes titulados en paro

Rueda de prensa para presentar la línea de subvenciones del Cabildo de Tenerife para fomentar la contratación de jóvenes titulados en paro - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Empleo, Educación y Juventud, ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones destinadas a promover la contratación de personas jóvenes tituladas que actualmente se encuentran en situación de desempleo.

Esta iniciativa, que se desarrollará en colaboración con la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), contará con un presupuesto total de 3.760.000 euros, de los cuales 2.000.000 euros serán gestionados directamente por la corporación insular y 1.760.000 euros por la fundación.

La iniciativa permitirá llegar a 160 jóvenes, recoge una nota de la corporación.

Las subvenciones han sido presentadas este martes en una rueda de prensa celebrada en el Salón Noble a la que han asistido la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, y el jefe del Servicio del Área de Empleo, Noel González.

Rosa Dávila, destacó que esta convocatoria "refuerza el compromiso de la corporación con el empleo joven y con la generación de oportunidades reales para quienes se han formado y quieren desarrollar su proyecto de vida en Tenerife".

Dávila subrayó además la buena evolución del empleo juvenil en la isla, señalando que "la tendencia del paro juvenil ha bajado un 10,7% en el último año, uno de los datos más positivos que dejó 2025, con 380 jóvenes menos en situación de desempleo".

La presidenta insular añadió que a estos datos "hay que sumar la bajada del desempleo juvenil registrada este mes de enero, con un descenso del 13,79% en comparación con enero del pasado año, cifras que evidencian que los menores de 25 años están encontrando oportunidades laborales reales en Tenerife".

Además, Dávila recordó que desde el Cabildo de Tenerife se está realizando un "esfuerzo sin precedentes", con una inversión superior a los 9 millones de euros en programas de fomento del empleo juvenil.

Entre ellos destacan los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto NOE, dotado con 4,1 millones y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, que ha permitido la contratación de 368 personas.

APUESTA POR EL TALENTO JOVEN

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efrain Medina, destacó la importancia de esta convocatoria, subrayando que "representa una apuesta decidida por el talento joven de la isla y por su futuro profesional".

"Queremos que las personas que han dedicado años a formarse encuentren oportunidades reales para iniciar su trayectoria laboral en Tenerife", explicó.

Por otra parte, el consejero añadió que "la colaboración con las entidades públicas locales es clave para generar empleo de calidad y para que la juventud pueda desarrollar sus capacidades en un entorno profesional que valore su preparación".

La iniciativa, que está dirigida a empresas públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones participadas íntegramente por la corporación insular o por ayuntamientos, tiene el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes cualificados y ofrecerle una primera experiencia profesional vinculada a su formación.

De esta manera, se busca mejorar su empleabilidad, reforzar sus competencias y contribuir a la reducción del desempleo juvenil en la isla. Los contratos podrán ser de 6 o 12 meses de duración.

Para poder acceder a estas oportunidades, las personas jóvenes deberán cumplir una serie de requisitos específicos.

Entre ellos, se establece la necesidad de contar con una titulación universitaria, de formación profesional, máster profesional, certificado de profesionalidad o titulaciones equivalentes; haber finalizado los estudios en los tres años previos a la firma del contrato; encontrarse en situación de desempleo; tener 30 años o menos en la fecha de cierre del plazo de solicitudes y estar empadronado en Tenerife durante los 12 meses anteriores a la convocatoria.

Estos criterios tienen el objetivo de asegurar que la iniciativa llegue a quienes más pueden beneficiarse de ella y que la inversión pública contribuya de manera directa a mejorar las perspectivas laborales de la juventud insular.

CONTRATO FORMATIVO

Los contratos subvencionables deberán formalizarse bajo la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, siempre a jornada completa y con una duración mínima de seis meses y máxima de un año.

Las funciones asignadas deberán estar directamente relacionadas con la titulación de la persona contratada, garantizando así que la experiencia adquirida tenga un carácter eminentemente formativo y que contribuya al desarrollo de competencias profesionales ajustadas a su perfil académico.

Además, el puesto de trabajo deberá ubicarse en Tenerife, reforzando el compromiso de la convocatoria con el desarrollo local y la retención de talento en la isla.

Cada entidad podrá optar a un máximo de tres contrataciones, con el fin de asegurar una distribución equilibrada de los recursos disponibles.

El abono de la subvención se realizará de forma anticipada una vez se resuelva la concesión y se acredite la formalización de los contratos, lo que permitirá a las entidades beneficiarias disponer de los recursos necesarios desde el inicio de la contratación.

Asimismo, estas entidades deberán elaborar un plan formativo individual para cada persona contratada, designar una persona tutora con titulación igual o superior a la de la persona joven y garantizar el mantenimiento del contrato en las condiciones establecidas durante toda su vigencia.

Con ello, se pretende asegurar que la experiencia laboral tenga un carácter formativo real y que las personas jóvenes cuenten con un acompañamiento adecuado durante su proceso de aprendizaje.

La primera convocatoria oficial, gestionada por Fifede, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 21 de enero 2026, fija el plazo de presentación de solicitudes desde el 22 de enero hasta el 23 de marzo, y deberán presentar las solicitudes a través de sede.fifede.org.