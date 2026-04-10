El Cabildo de Tenerife destina un millón de euros en ayudas al sector pesquero, con una línea específica para armadores

El vicepresidente Lope Afonso y el consejero de Sector Primario, Valentín González, acompañados por la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, en una visita institucional a la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de las Mercedes, en Los Cristianos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife destinará en 2026 una partida global que supera el millón de euros a fomentar y proteger la actividad pesquera en Tenerife, entre lo que destaca la inversión para crear una nueva línea de ayudas dirigida específicamente a armadores, diseñada para paliar los costes operativos y garantizar la viabilidad de las embarcaciones frente a las fluctuaciones del sector.

Así lo han recordado el vicepresidente Lope Afonso y el consejero de Sector Primario, Valentín González, que, acompañados por la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, realizaron esta semana una visita institucional a la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de las Mercedes, en Los Cristianos, ha informado el Cabildo en una nota.

El encuentro habría servido para estrechar la colaboración con los profesionales del mar y desglosar el ambicioso plan de subvenciones que la institución insular ha desplegado para este ejercicio económico, según ha informado la corporación en una nota.

Durante la visita, el vicepresidente Lope Afonso ha vinculado estas acciones con la estrategia de defensa del sector en las instituciones europeas, destinadas a solicitar mejoras sustanciales en el POSEI, todo ello con el fin de que "las ayudas compensen de forma real los sobrecostes derivados de la ultraperiferia".

Ha subrayado que el compromiso del Cabildo con "respaldar" la actividad pesquera con ayudas que garanticen el funcionamiento de las cofradías y a la comercialización de túnidos, además de centrarnos en la modernización de las estructuras de venta. Ha añadido, además, que la institución insular está volcada en poner a disposición de los pescadores herramientas innovadoras para optimizar procesos de comercialización y transformación de los productos del mar".

"El objetivo --aseguró el vicepresidente-- es que el pescado de Tenerife no solo sea el mejor en calidad, sino que cuente con los mejores canales de distribución y procesos de valor añadido, además de que los pescadores reciban un precio justo y que el consumidor identifique la excelencia de nuestro producto local".

El consejero de Sector Primario, Valentín González, destacó que el Cabildo ha consignado este año una partida global que supera el millón de euros, destinada íntegramente a fomentar y proteger la actividad pesquera en Tenerife. Ha hecho especial énfasis en la creación de una nueva línea de ayudas específicamente a armadores, diseñada para paliar los costes operativos y garantizar la viabilidad de las embarcaciones frente a las fluctuaciones del sector.

"Somos conscientes de que la pesca artesanal es un pilar de nuestra identidad y economía, por lo que este año no solo mantenemos el apoyo a las cofradías, sino que reforzamos la ayuda directa a los armadores para que puedan seguir faenando con garantías", ha añadido