El Cabildo de Tenerife destina tres millones de euros en becas para alumnado con necesidades especiales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Cabildo de Tenerife ha destinado una partida de tres millones de euros para becas dirigidas al alumnado con necesidades especiales. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 28 de noviembre.
Esta modalidad de becas se une así a otras ayudas impulsadas, suponiendo una inversión de 12 millones de euros. De este modo, se habilitan ayudas para estudios universitarios de grado, máster y doctorado así como becas complementarias para el programa Erasmus y ayudas al transporte, según especifica el Cabildo en una nota.
La distribución de los importes son ocho millones para los Estudios Universitarios; tres millones para alumnado con necesidades educativas especiales en donde se triplica la inversión, y para enseñanzas artísticas y Formación Profesional, medio millón de euros, respectivamente.
El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha destacado que estas becas sean "una herramienta fundamental" para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la inclusión educativa de nuestro alumnado. "Queremos que nadie se quede atrás por falta de recursos económicos. La educación es la base de una sociedad más justa, y este Cabildo apuesta firmemente por apoyar a las familias que más lo necesitan", ha añadido.
Asimismo, Medina ha añadido como esta convocatoria refuerza "el compromiso con la inclusión", ya que la diversidad "enriquece nuestras aulas y a la sociedad en su conjunto".
"Estas ayudas no solo alivian la carga económica de las familias, sino que también ofrecen seguridad y acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos e hijas", ha señalado.