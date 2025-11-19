El Cabildo de Tenerife dice que la marcha de Gran Canaria desborda los costes y da por perdida 'La Vuelta' en 2026

Archivo - El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha dado este miércoles por perdido el paso de 'La Vuelta Ciclista a España' por Canarias en 2026 una vez que el Cabildo de Gran Canaria se ha desmarcado del proyecto.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que se manejaba una inversión "tripartita" entre los dos cabildos y el Gobierno de Canarias para cubrir un coste total de unos siete millones de euros y ahora, con la marcha de Gran Canaria, "desbordaría" las capacidades de las otras dos administraciones en liza.

Afonso ha insistido en que es "muy complicado" afrontar el desafío logístico de traer una prueba deportiva de esas características a las islas porque movilizar a una "cantidad enorme de personas" desde la Península "supone un gasto importante".

El vicepresidente ha señalado que en el Cabildo de Tenerife "nunca" han tenido "ningún cambio de criterio" en torno a la prueba y entendían que había que "ser prudentes" y "esperar" a la evolución de las circunstancias.

En ese sentido ha comentado que "han cambiado", tanto desde el punto de vista geopolítico aunque aún no es la que se desea, como desde el punto de vista deportivo, ya que el equipo Israel-Premier Tech cambiará de nombre el próximo año y recortará su dependencia del país.