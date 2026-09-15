El Cabildo de Tenerife edita siete guías sobre el cultivo de la papa en la isla

Presentación de la guía sobre el cultivo de la papa en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Sector Primario, y el Grupo de Acción Rural (GAR Tenerife), en colaboración con la Universidad de La Laguna, ha culminado el proyecto 'Agrosistemas del cultivo de la papa en la isla de Tenerife', una iniciativa orientada a documentar, proteger y poner en valor el patrimonio agrícola, paisajístico y cultural vinculado a este cultivo tradicional en las medianías de Tenerife.

Fruto de esta colaboración se han editado un total de siete guías (disponibles tanto en formato impreso como digital), enriquecidas con fotografías, esquemas e infografías.

Cada una de ellas aborda un agrosistema específico: Icod El Alto, San Juan de la Rambla y La Guancha; Valle de La Orotava; de La Esperanza a Ravelo; Vilaflor; medianías del sur de Tenerife; Parque Rural de Teno y agrosistema del castañero y la papa en Acentejo, recoge una nota de la corporación.

El acto de presentación de estas guías contó con la presencia del consejero de Sector Primario, Valentín González, el presidente del GAR Tenerife, Miguel Ángel López González, el viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García Cabello, y el profesor universitario, Domingo Ríos.

El trabajo se inició a principios de año, bajo la dirección del profesor de la Universidad de La Laguna, Domingo Ríos, y responde a las necesidades identificadas por la población rural en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027.

La investigación ha permitido identificar, mapear y caracterizar las variedades locales (incluidas las denominadas 'papas antiguas'), así como las técnicas de cultivo y rotaciones en siete zonas representativas de la isla.

Durante la presentación, el consejero de Sector Primario, Valentín González, resaltó la importancia de "proteger este legado frente a los desafíos actuales del entorno rural", asegurando que "la papa no solo representa un pilar fundamental en la gastronomía y la economía rural de Tenerife, sino que ha configurado la identidad de nuestras medianías durante generaciones".

Asimismo, el consejero hizo hincapié en el valor de la transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones de agricultores, subrayando que "con la edición de estas guías no solo se salvaguarda el conocimiento tradicional, sino que se dota a los productores de herramientas divulgativas de gran valor".

Esta iniciativa se ha financiado a través de la Intervención 7119 del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC 2023-2027), con fondos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).