Cabildo de Tenerife y Enel Green Power reordenan y modernizan los parques eólicos de Granadilla y aumentan su potencia

María Isabel Ayuso, directora de Desarrollo de Nuevos Proyectos de Endesa Green Power España y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la firma del convenio para modernizar los parques eólicos de Granadilla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, y la empresa Enel Green Power España (EGPE), filial de Endesa, han firmado este martes el memorando de entendimiento previo al desarrollo del proyecto de repotenciación conjunta de varios parques eólicos situados en el municipio de Granadilla de Abona.

Este informe constituye un paso relevante dentro del proceso de análisis y planificación orientado a la modernización de las instalaciones eólicas existentes, mediante la integración de distintos activos en un único proyecto de adecuación tecnológica, recoge una nota del Cabildo.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto territorial y simplificar los procesos administrativos asociados a la tramitación y ejecución de nuevas infraestructuras.

La presidenta Rosa Dávila, afirmó que se da un "paso fundamental" hacia la modernización de la energía eólica en Tenerife.

"Este proyecto no solo nos permitirá producir más energía limpia y eficiente, sino que también reduce el impacto en nuestro territorio, demostrando que desarrollo sostenible y respeto al paisaje pueden ir de la mano", comentó.

A su juicio, "la colaboración entre el Cabildo, ITER y Enel Green Power es un ejemplo de cómo la cooperación público-privada acelera la transición energética en Canarias, nuestro compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización es firme, y seguiremos trabajando para que Tenerife sea un referente en energías renovables".

La actuación se enmarca en la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace décadas en el ámbito del desarrollo eólico en Tenerife, a través de la Agrupación de Interés Económico Eólicas de Tenerife, creada para promover la investigación, explotación y aprovechamiento de los recursos eólicos en la isla.

María Isabel Ayuso Garcimartín, directora de Desarrollo de nuevos proyectos Endesa Green Power España, destacó la sólida presencia de Endesa y Enel Green Power en Canarias y su papel pionero en el desarrollo de la energía eólica en las islas, subrayando que este acuerdo con el ITER refleja una "voluntad compartida" para modernizar las instalaciones existentes en Granadilla mediante la incorporación de las mejores tecnologías disponibles.

En este sentido, señaló también que esta colaboración permitirá avanzar de forma conjunta para superar los retos del proceso, reforzar la eficiencia de los parques eólicos y seguir impulsando el desarrollo de nuevas energías renovables, consolidando así el compromiso de la compañía con la transición energética en Canarias.

El documento analiza, entre otros aspectos, la posible unificación de los permisos de acceso y conexión, la integración de los parques existentes en un único proyecto y la evaluación de distintas configuraciones tecnológicas para la futura instalación.

ESTUDIOS

Asimismo, contempla la realización de estudios técnicos, económicos, legales y ambientales que permitan determinar la viabilidad global de la actuación antes de adoptar decisiones definitivas sobre su ejecución.

Por su parte, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, añadió que con menos aerogeneradores se logrará "más energía, menos impacto ambiental y una infraestructura moderna que servirá a las próximas décadas".

Este, dijo, "es un claro ejemplo de cómo la innovación y la planificación estratégica pueden mejorar la vida de la ciudadanía y proteger nuestro entorno".

El proyecto de repotenciación prevé la sustitución de los 28 aerogeneradores existentes por 5 aerogeneradores de mayor eficiencia y potencia, así como la optimización de la disposición de las máquinas y de la infraestructura eléctrica asociada, con el fin de incrementar la producción energética y prolongar la vida útil del emplazamiento.

Durante el acto de firma, los representantes de ambas entidades destacaron la importancia de la cooperación institucional y empresarial para impulsar la transición energética en Canarias, especialmente en un contexto en el que la modernización de instalaciones existentes constituye una herramienta clave para aumentar la penetración de energías renovables sin incrementar significativamente la ocupación del territorio.

La firma del informe de unificación permitirá avanzar en la siguiente fase del proceso, que incluye la definición técnica del proyecto, la tramitación administrativa y ambiental, y el análisis de la estructura jurídica y económica más adecuada para su desarrollo, en función de los resultados de los estudios en curso.