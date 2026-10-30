Cabildo de Tenerife, a la espera de informes jurídicos para calibrar el coste de reiniciar la DIA del Circuito del Motor

Archivo - Maqueta del circuito del motor de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, ha dicho este viernes que la corporación está a la espera de informes jurídicos para conocer el impacto económico de la decisión de reiniciar la tramitación ambiental del Circuito del Motor una vez que la justicia ha confirmado su caducidad.

"No queremos aventurar un coste de las consecuencias y tenemos que intentar basarnos con el máximo rigor en el cumplimiento de todos los aspectos derivados de las consecuencias de la sentencia", ha indicado en respuesta a una pregunta de Vox en el Pleno del Cabildo.

Ha apuntado que se van a dar los "pasos necesarios" para adecuar el proyecto a las necesidades medioambientales, toda vez que los tribunales "han dejado claro" que el plan territorial está vigente de forma indefinida.

Ana Salazar (Vox) ha defendido el proyecto y destacado que se merece encontrar "una solución" dada su envergadura social y económica y por ello ha pedido "rigor" en toda la revisión de la planificación y tener una previsión certera de los plazos a seguir.

"Desde nuestro grupo entendemos que la protección ambiental y el desarrollo de las infraestructuras no tienen por qué ser objetivos incompatibles, se trata de cumplir la legislación, aportar la documentación necesaria y garantizar que las actuaciones se desarrollen con seguridad jurídica", ha indicado.

Salazar ha reclamado al grupo de gobierno un calendario de actuaciones "actualizado" y con "objetivos realistas".