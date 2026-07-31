El Cabildo de Tenerife estudiará una fórmula "estable" de apoyo a Adepac y no dejará "desatendida" a ninguna protectora

Archivo - Pleno del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado este viernes que la institución no dejará a los animales del refugio de El Ravelo, gestionado por Adepac, "desprovistos de apoyo institucional", ni a los de "ninguna" otra protectora, por lo que se estudiará en dar a la entidad "una respuesta estable y singular"

En una comparecencia en el pleno de este viernes, ha recordado la aprobación en marzo de una enmienda transaccional que otorgaba una subvención nominativa de 240.000 euros a Adepac --que aún no ha sido abonada por el Cabildo ante la injustificación en "tiempo y forma" del destino de la subvención anterior por parte de la entidad-- en tanto se resolvía la convocatoria de ayudas destinadas a las entidades de protección animal que correspondía de acuerdo a la ley, incrementando de 400.000 a 700.000 euros su capacidad de inversión.

"Fue una decisión adoptada con el objetivo único y firme de garantizar que, en ningún momento, se viera comprometido el bienestar, la atención y seguridad de los animales en la isla", ha aseverado la presidenta insular, reafirmándose en el "compromiso" del Gobierno insular de "no dejar desastistido a nadie", con un trabajo enmarcado en el "cumplimiento efectivo de la normativa" vigente.

La consejera insular de Vox, Ana Salazar, ha defendido la acción del Grupo de Gobierno, que "no surgió por capricho, sino por la reclamación de las propias protectoras", que solicitaban "garantizar la igualdad de oportunidades" frente a la subvención nominativa que hasta 2025 recibía la entidad Adepac: "¿Por qué una entidad debía de recibir una subvención nominativa mientras el resto tenía que concurrir a una convocatoria pública?", ha incidido Salazar.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha defendido, por su parte, el "cumplimiento de la ley", que es para "todas las protectoras, incluida Adepac", por lo que ha tildado de "responsable" a actuación de un Gobierno insular que ha buscado "regularizar" la situación, con un convenio extinto por la aplicación de la ley, sin "cobertura jurídica" para una "supuesta obligación" del Cabildo a sufragar los gastos corrientes de la entidad.

María Candelaria Padrón (CC) ha afeado al Partido Socialista un problema "heredado" de su mandato anterior y con el que el grupo de gobierno (CC y PP) no ha mirado "hacia otro lado" sino que ha deidido afrontarlo "reforzando la financiación para todas las protectoras y garantizando la financiación de Adepac, trabajando en un modelo estable, legal y duradero que permita proteger el bienestar animal sin generar inseguridad jurídica" en el seno de la institución.

Desde la oposición, el consejero socialista Aarón Afonso ha criticado la retirada de la subvención nominativa a Adepac, defendido la necesidad de contar con un "marco estable" de colaboración entre el Cabildo con la entidad Adepac, ya que esta última ha jugado un papel "fundamental" en situaciones "muy comprometidas" donde el rescate de animales potencialmente peligrosos dada la incapacidad de otras organizaciones para hacerlo: "Prácticamente casi un 17% de los animales bajo tutela y protección lo hacen con esta asociación".

Afonso ha acusado al grupo de gobierno, en concreto al Partido Popular, de "meter en una gaveta" el expediente relativo al convenio establecido con Adepac con el objetivo de "no tramitar la subvención nominativa". "Tienen un problema de credibilidad. No cumplen con lo que acuerdan. Las protectoras tienen obligaciones, pero lo que no explican son las obligaciones que el Cabildo tiene con Adepac".