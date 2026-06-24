El Cabildo de Tenerife evaluará el futuro del Circuito del Motor cuando el TSJC culmine las resoluciones pendientes

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife adoptará una decisión respecto al futuro del proyecto del Centro Insular del Motor de Tenerife cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) culmine los fallos judiciales pendientes.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno la presidenta de la institución, Rosa Dávila, que ha sido preguntada por la valoración del Cabildo respecto a la última sentencia dictada por el TSJC, que por segunda vez daría por caducada la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

En concreto, el fallo se detiene en el 'Proyecto de adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas', según avanzó hoy la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN).

"En total, son cuatro piezas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado en contra del Cabildo en dos sentencias, pero aún quedan pendientes otras dos. Eso importante porque una de las sentencias es a favor del Cabildo, y determina que la Declaración de Impacto no estaba caducada", ha señalado la dirigente insular.

Rosa Dávila se ha emplazado, asumismo, a que culmine en su totalidad el procedimiento judicial de este proyecto, en concreto a que el TSJC se pronuncie respecto a todas las sentencias: "Entonces, tomaremos una decisión", ha dicho la presidenta insular, que ha señalado que si hubiera "un fallo favorable" el escenario será "otro".