El Cabildo de Tenerife fomenta la contratación de 112 personas a través del programa de 'Garantía Juvenil'

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la presentación de resultados del porgrama de empleo de Garantía Juvenil - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha fomentado la contratación de 112 personas en el marco del programa 'Tenerife por el Empleo 2025/2026-Garantía Juvenil'.

Concretamente se trata de subvenciones públicas dirigidas al desarrollo de proyectos generadores de empleo, en los que se incorporen planes de formación que mejoren la empleabilidad de personas jóvenes, menores de 30 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil hasta diciembre de 2025.

Para su desarrollo, se han contratado un total de 112 personas, priorizando la participación de mujeres y personas con discapacidad.

La iniciativa ha sido presentada este lunes en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y ha contado con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Educación, Empleo y Juventud, Efraín Medina.

La presidenta destacó que "este programa refleja el compromiso firme del Cabildo con el empleo juvenil, apostando por oportunidades reales que combinan formación y experiencia laboral en el sector público".

Asimismo, subrayó que "invertir en la capacitación de los jóvenes es invertir en el futuro de Tenerife y en una sociedad más inclusiva y cohesionada".

Además, incidió en la buena senda del empleo joven en Tenerife. "El paro entre los menores de 25 años ha bajado en Tenerife un 9,37% en un año, una caída mucho más pronunciada que en el conjunto de España, donde fue del 4,6%".

Esta reducción, añadió Dávila, "implica que en Tenerife hay 400 jóvenes desempleados menos que hace un año", al tiempo que resaltó que "Tenerife despunta como uno de los territorios del país en los que se están creando más oportunidades laborales para jóvenes".

Por su parte, el consejero de Educación, Empleo y Juventud, Efraín Medina, señaló que "esta iniciativa permite dar una respuesta directa a jóvenes que necesitan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral, especialmente a aquellos que carecen de cualificación profesional".

Igualmente, añadió que "la combinación de formación y empleo es clave para facilitar una inserción laboral efectiva y duradera".

Esta iniciativa es un proyecto que interviene en diversos municipios de la isla y ofrece experiencia profesional en el sector público en diferentes unidades de actuación como Empleo; Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales; Agricultura; Carreteras; Patrimonio y mantenimiento.

Además implica un amplio programa que contempla objetivos propios y específicos, de modo que garanticen un trabajo más firme y una formación concreta, cuya finalidad principal es mejorar la empleabilidad de personas desempleadas sin formación básica o cualificación profesional mediante un programa que promueva la inserción laboral y social, facilitando su acceso a la educación, formación profesional o certificados de profesionalidad y aportando experiencia laboral de calidad, contribuyendo así a reducir la exclusión social de colectivos vulnerables.