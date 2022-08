El Cabildo de Tenerife honra a las víctimas del genocidio del Pueblo Gitano durante la II Guerra Mundial

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha conmemorado hoy lunes el Samudaripen, día para la memoria del genocidio perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial al Pueblo Gitano. Este 1 de agosto, las entidades del Pueblo Gitano que forman parte de la Mesa Insular han leído un manifiesto done exigen recuperar su libertad y un trato digno por parte de toda la ciudadanía.

Al acto han asistido la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, y la consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, Priscila de León, entre otros representantes insulares.

Para Berta Pérez, "hoy no es un día de celebración, sino de conmemoración de lo que nunca queremos que se vuelva a repetir, como es el genocidio de un pueblo que lamentablemente se ha visto perseguido a lo largo de los siglos". "Tenemos que acabar con la discriminación en la sociedad, y en especial con el pueblo gitano", añadió.

El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta recordó que conmemorar este día supone rendir homenaje a las miles de personas, víctimas mortales, que resultaron del genocidio. Además, puso en valor la lucha de toda una comunidad que sufrió de una manera que nunca podrá redimirse. Para Gugliotta, es una "obligación moral" tener este recordatorio, ya que es "muy importante en cuanto a número y actividad la población gitana en Tenerife".

Gugliotta destacó que "hoy desde Tenerife decimos no al antigitanismo y sí a la convivencia". "Esta institución ha aprobado varias mociones con el apoyo de todas las formaciones políticas, y hemos creado líneas de trabajo con el pueblo gitano que queremos seguir implementando", enfatizó.

En representación de las entidades gitanas, José Carmona señaló que "hoy no quiero recordar solo a las víctimas del pueblo gitano durante el régimen nazi, sino a las víctimas que aún hoy en día siguen sufriendo la discriminación, repulsa y persecución social. Hoy Tenerife es la voz del pueblo gitano canario, espero que cada vez haya más conciencia política y ciudadana, y que fechas como esta no se olviden para que no se repita lo que ya sufrimos en el pasado".

Josefa Santiago, de Romí Kamela Nakerar, por su parte, abogó durante su lectura por el empoderamiento de las mujeres y del Pueblo Gitano. "Somos historia universal, somos los supervivientes de nuestros ancestros y esperamos que en el siglo XXI podamos recuperar nuestra libertad y seamos tratadas dignamente", expuso.

El Pueblo Gitano tiene su espacio de participación en las decisiones del Cabildo de Tenerife en torno a su realidad a través de la Mesa Insular que se reúne de forma periódica en la Corporación y que está formada por representación de todas las entidades. En este espacio de diálogo, cuya próxima celebración está prevista para el mes de septiembre, se debaten los temas que específicamente preocupan a los gitanos y gitanas de Tenerife así como la línea de subvenciones convocadas para el fortalecimiento del asociacionismo del pueblo gitano y su desarrollo y convivencia en la isla.

Este genocidio no fue reconocido hasta 1982. Supuso el exterminio de entre el 25 y el 50% de la población gitana europea. Las cifras oficiales hablan de alrededor de 220.000 víctimas mortales.

Además de la lectura de las entidades del Pueblo Gitano, el Cabildo de Tenerife se une hoy a la conmemoración del Samudaripen con la iluminación del Palacio Insular con los colores de su bandera: verde, azul y rojo.