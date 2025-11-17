El Cabildo de Tenerife impulsa la artesanía local con la feria de Adeje y el mercado navideño de Puerto de la Cruz

Presentación de la feria de artesanía de Adeje y el mercado de Navidad de Puerto de la Cruz - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, organiza la decimocuarta edición de la Feria de Artesanía de Adeje y el segundo Mercado de Artesanía en Navidad del Puerto de la Cruz, en colaboración con los respectivos ayuntamientos.

Ambos eventos tienen como objetivo acercar la producción artesanal al público visitante y ofrecer nuevas oportunidades de comercialización a los artesanos locales.

Concretamente se trata de iniciativas que, además de fomentar la economía del sector, contribuyen a la difusión de la cultura y la tradición de la isla, convirtiéndose en escaparates únicos donde la creatividad y el saber hacer se ponen al servicio de residentes y turistas.

Efraín Medina, consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, destacó la importancia de estas iniciativas.

"La artesanía es parte de nuestra identidad cultural y un motor económico que debemos cuidar. Con estas ferias queremos que los artesanos tengan un espacio para mostrar su trabajo y que los visitantes puedan descubrir la riqueza y diversidad de los oficios tradicionales de Tenerife. La Feria de Adeje y el Mercado de Navidad en el Puerto de la Cruz son mucho más que puntos de venta: son encuentros con nuestra historia, con nuestra creatividad y con el cariño que cada artesano pone en sus piezas", afirmó en la presentación.

Adeje acogerá la decimocuarta edición de la Feria Insular de Artesanía del 21 al 23 de noviembre cuando la Avenida Rafael Puig Lluvina se transformará en un espacio abierto y dinámico en el que treinta artesanos, seleccionados mediante convocatoria pública y acreditados con el carné oficial expedido por el Cabildo de Tenerife, mostrarán lo mejor de su producción.

La feria contará con diecinueve modalidades artesanas, entre ellas cerámica, joyería, calado, muñequería, reciclado de materiales y ganchillo, además de oficios tradicionales como la purera.

Esta diversidad garantiza que el público visitante pueda descubrir piezas únicas que reflejan tanto la tradición como la innovación en el sector, recoge una nota del Cabildo.

La infraestructura estará compuesta por 31 carpas individuales de nueve metros cuadrados, equipadas con mobiliario adecuado para la exposición y venta, lo que asegura un entorno cómodo y atractivo para los artesanos y los visitantes.

La organización, a cargo de la Empresa Insular de Artesanía, pondrá a disposición servicios de información, mantenimiento y pago con tarjeta, facilitando así la experiencia de compra y reforzando la accesibilidad.

La feria se ha consolidado como un referente en el sur de la isla, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural y comercial que cada año atrae a miles de visitantes, y podrá visitarse en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.00 horas.

VENTAS EN TEMPORADA NAVIDEÑA

En el norte, el Puerto de la Cruz celebrará del 12 al 14 de diciembre de 2025 la segunda edición del Mercado de Artesanía en Navidad, que tendrá lugar en la Plaza Reyes Católicos.

Este evento, concebido como un punto de venta en plena temporada navideña, busca ofrecer a los artesanos un espacio privilegiado en una de las zonas turísticas más emblemáticas de la isla, al tiempo que brinda al público la oportunidad de adquirir productos únicos y originales para estas fechas tan señaladas.

Un total de treinta artesanos participarán en esta edición, seleccionados también mediante convocatoria pública y acreditados por el Cabildo de Tenerife.

La oferta abarcará veinte modalidades artesanas, entre ellas carpintería, cerámica, juguetería, vidriería, alfarería tradicional y calado, además de propuestas innovadoras como el reciclado de materiales o la decoración de telas.

Esta variedad convierte al mercado en un espacio diverso y enriquecedor, donde tradición y creatividad se dan la mano.

La infraestructura será similar a la de Adeje, con 31 carpas individuales de nueve metros cuadrados, garantizando un espacio cómodo y ordenado para la exposición y venta.

La organización proporcionará servicios de información, mantenimiento y pago con tarjeta, asegurando que la experiencia de compra sea sencilla y accesible para todos los visitantes.

El mercado abrirá en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.00 horas.