El Cabildo de Tenerife incorpora ayudas por valor de 50.000 euros para impulsar la economía circular en moda y calzado

Archivo - El consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, en la semana de la moda 'Slow Fashion' - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado modificar Plan Estratégico de Subvenciones (PES 2024-2026) para incorporar una nueva línea de ayudas, con hasta 50.000 euros, destinada a fomentar la economía circular en el sector de la moda y el calzado de la isla, bajo el paraguas del programa 'Tenerife Moda Sostenible'.

La convocatoria tiene por objeto subvencionar proyectos y actuaciones que contribuyan a la transición hacia modelos circulares en el sector textil, de confección, calzado y complementos, priorizando la reutilización y el empleo de materiales procedentes de residuos generados en la isla, según ha precisado la corporación insular en una nota de prensa.

La medida responde, asimismo, al marco legal estatal y europeo que obliga a mejorar la preparación para la reutilización y el reciclado, y a evitar la eliminación de excedentes textiles siempre buscando como finalidad impulsar la economía circular dentro de la industria textil y del calzado en Tenerife, promoviendo modelos de producción más sostenibles y responsables.

De este modo, busca dar cumplimiento a las obligaciones normativas establecidas en materia de recogida, gestión, trazabilidad y valorización de residuos textiles, favoreciendo que el sector adopte prácticas de los nuevos marcos legislativos.

De igual manera, se pretende "fortalecer y difundir" el sello de calidad 'Tenerife Moda Sostenible', que reconoce a las empresas y profesionales que aplican criterios ambientales y de circularidad en sus procesos productivos.

DETALLES DE LAS AYUDAS

La línea de subvención cuenta con un crédito total de 50.000 euros para el año financiado íntegramente por el Cabildo de Tenerife. Cada proyecto podrá recibir hasta 12.000 euros, cantidad que podrá cubrir el 100% de los gastos considerados subvencionables. Se prevé la financiación de un máximo de 20 proyectos, siempre que estos superen la puntuación mínima exigida en el proceso de valoración.

Podrán presentar solicitudes las entidades, empresas y profesionales vinculados al sector de la moda, la confección, el calzado y los complementos, personas físicas o jurídicas debidamente registradas o censadas. También podrán participar aquellas entidades de economía social inscritas en el Registro de Entidades de Economía Social de Canarias, siempre dentro de los límites fijados por las bases.

Quedan excluidos de esta convocatoria los comercios mayoristas importadores o distribuidores, así como los intermediarios cuya actividad principal no esté relacionada con el diseño o la producción de moda. Además, se establece como requisito que todos los materiales reutilizados empleados en los proyectos procedan de residuos generados en Tenerife.

PLAZOS Y CALENDARIO

La publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia está prevista para el último trimestre de 2025, a partir de dicha publicación, el plazo para presentar solicitudes será de diez días hábiles. En cuanto a la ejecución de las actuaciones subvencionadas, los proyectos dispondrán de un plazo máximo de un año a partir de la fecha de la resolución de concesión.

Mientras, la solicitud deberá presentarse en formato electrónico, firmada electrónicamente por el solicitante. Se admite, de forma provisional, documentación justificativa pendiente, siempre que sea subsanada en plazo para poder cobrar la ayuda.