El Cabildo de Tenerife inicia la rehabilitación del Teatro Baudet con una inversión de más de 1,8 millones

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, en una visita durante el inicio de las obras de rehabilitación del Teatro Baudet - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha firmado este lunes, el acta de replanteo e inicio de las obras de consolidación del Teatro Baudet, una intervención clave para la recuperación de uno de los edificios culturales más representativos de Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, cuenta con un presupuesto de 1.866.954 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Desarrollos e Iniciativas Canarias SL (Deica), tras un proceso de licitación en procedimiento abierto simplificado, quedando desierta la primera licitación.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó en una nota que con el inicio de estas obras se da "un paso decisivo para frenar el deterioro del Teatro Baudet y garantizar su conservación".

Afonso subrayó que "se trata de una actuación prioritaria para preservar el valor arquitectónico y cultural de un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la isla".

Las actuaciones previstas incluyen la rehabilitación estructural del inmueble, la impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, la restauración de la fachada, la protección de cerchas y la documentación de los elementos originales del edificio.

Por su parte, el consejero insular José Carlos Acha señaló que "esta intervención responde al compromiso del Cabildo con la protección y puesta en valor del patrimonio público".

En este sentido, Acha añadió que "la recuperación del Teatro Baudet permitirá devolver a la ciudadanía un espacio emblemático del centro de Santa Cruz, adaptado a nuevos usos culturales y concebido como un espacio polivalente".

El Teatro Baudet, inaugurado el 25 de mayo de 1944 y obra del arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado, fue en su momento el cine más grande de Canarias, con capacidad para 1.200 espectadores.

Su estructura, que incorpora soluciones constructivas singulares como vigas remachadas similares a las empleadas en la Torre Eiffel, lo convierte en un ejemplo destacado del patrimonio arquitectónico del siglo XX en la isla.

Desde el Cabildo se recuerda que el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas habían provocado un notable deterioro del edificio, haciendo imprescindible una intervención urgente para evitar su pérdida.