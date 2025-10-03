El Cabildo de Tenerife insta al Estado a reforzar los controles fitosanitarios tras la detección de filoxera en la isla - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acordado instar al Gobierno de España a adoptar medidas inmediatas para reforzar los controles fitosanitarios en puertos y aeropuertos de Canarias, con el fin de prevenir la entrada y propagación de plagas, dotando a los Puestos de Inspección Fronterizos de personal "cualificado y estable" tras la detección de la filoxera en la isla.

El acuerdo, aprobado en el pleno de la corporación, recoge además solicitar al Estado a que ponga en marcha un plan de sensibilización e información en puertos y aeropuertos que permita que los viajeros tomen conciencia sobre el daño que puede generar el incumplimiento de las normas vigentes para los ecosistemas canarios, y por ende, al sector primario y a la economía.

En el documento, el Cabildo tinerfeño solicita también al Gobierno central, y en su caso al Gobierno de Canarias, a establecer una línea de ayudas específicas destinadas a apoyar las labores de control, inspección y erradicación de la filoxera de la vid, así como a compensar al sector vitivinícola por las pérdidas ocasionadas por esta plaga, evitando que los agricultores tengan que asumir "en solitario las consecuencias derivadas de deficiencias en los controles fitosanitarios".

PLAN ESTRATÉGICO

Además, la corporación inslar se ha comprometido a impulsar, en colaboración con el sector, un Plan Estratégico Integral del Sector Vitivinícola de Tenerife, que establezca una hoja de ruta a medio y largo plazo para reforzar la competitividad y sostenibilidad del sector, diversifique mercados y mejore la comercialización de los vinos de Tenerife, integre medidas de innovación, digitalización y adaptación al cambio climático y garantice la preservación del patrimonio vitícola.

En definitiva, la institución entiende como "fundamental" intensificar las campañas de promoción de los vinos de Tenerife, así como constituir e impulsar una comisión mixta en el marco de la Mesa del Vino, que supervise la aplicación de las medidas acordadas y el desarrollo del Plan Estratégico.