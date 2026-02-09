El Cabildo de Tenerife invertirá 1,1 millones en las nuevas cámaras frigoríficas del complejo agrícola de Benijos

Archivo - El Cabildo de Tenerife destina 250.000 euros a combatir la polilla de la papa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife invertirá 1.176.196,32 euros en las nuevas cámaras frigoríficas del complejo agrícola de Benijos, en el municipio de La Orotava, con capacidad para almacenar dos millones de kilos de papas.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, indica en una nota que con la renovación de las cámaras frigoríficas se concluye la "reforma integral" y se atiende una "demanda histórica de los agricultores de esta comarca, donde el cultivo de la papa tiene un importante arraigo económico, muy ligado también a las tradiciones y la cultura de la zona", y que ha contado con un presupuesto integral que ronda los dos millones de euros.

La totalidad de esta iniciativa incluye el desarrollo de tres proyectos: la rehabilitación de las naves para la recepción, procesado, almacenaje y comercialización de papas; la renovación de las cámaras frigoríficas de las instalaciones y la rehabilitación y reforma de la instalación eléctrica de baja tensión y unificación de suministros para el complejo agroindustrial de Benijos.

La rehabilitación de las naves, a punto de finalizar, ha sido el primer paso para la recuperación de esta infraestructura.

Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la colocación de las cámaras frigoríficas, y a continuación, a la rehabilitación y reforma de la instalación eléctrica, detalla el Cabildo en una nota.

"Pretendemos implantar en esta infraestructura dotaciones que garanticen un uso eficiente y sostenible, además de poner a disposición de los agricultores un lugar adecuado donde albergar la cosecha de papas, dándoles un mayor margen de negociación en la venta y comercialización de la producción local de papas", señala el consejero.

El consejero indica también que el objetivo se centra en "mejorar e incrementar espacios adecuados para que los agricultores tinerfeños puedan almacenar sus cosechas de papas, para ser más competitivos en el mercado".