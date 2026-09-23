El Cabildo de Tenerife invertirá 20 millones en la compra de 37 guaguas más

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, junto a unas guaguas de Titsa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles destinar una partida de 20 millones de euros a la compra de 37 guaguas que se entregarán en 2027 y que van a permitir aumentar la capacidad de varias líneas.

La presidenta, Rosa Dávila, ha señalado en rueda de prensa que 23 de esas guaguas serán articuladas y se destinarán a las líneas 014 y 015 entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, lo que implicará hasta un 42% más de posibles usuarios.

Igualmente en la compra se incluyen tres guaguas 100% eléctricas para el Parque Rural de Anaga --de 11 metros para facilitar la maniobralidad--, otras ocho para cubrir trayectos entre Puerto de la Cruz y Buenavista y el resto para las medianías.

A lo largo de este mandato, ha apostillado Dávila, el Cabildo ha invertido más de 145 millones para comprar 388 guaguas y así conformar la flota de guaguas "más moderna y limpia de España".