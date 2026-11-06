El Cabildo de Tenerife invertirá 4,8 millones en la mejora de la red de senderos de la isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una visita a la zona de Las Calderetas - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha aprobado una inversión de más de 4,8 millones de euros para la mejora, adecuación y acondicionamiento de la red insular de senderos, con el objetivo garantizar su excelencia y seguridad.

El proyecto abarcará una red de más de 1.400 kilómetros, incluyendo tanto senderos ya homologados como aquellos que se encuentran en proceso de certificación

El plan global del proyecto contempla una intervención técnica exhaustiva, según las condiciones aprobadas y, en este caso, se prevén actuaciones de estabilización de la banda de paso de los senderos para garantizar la seguridad de las personas y evitar riesgos o la instalación de elementos de seguridad como barandillas y escalones.

Por otra parte, se pondrá el foco en la lucha contra la erosión con la reparación de cárcavas y socavones y en la renovación total de la señalización, que combinará información de orientación con paneles interpretativos que ponen en valor la riqueza ecológica del entorno, detalla el Cabildo en una nota.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, recuerda que "esta apuesta para el mantenimiento de los senderos no es simplemente una partida presupuestaria, se trata de una declaración de intenciones sobre cómo se entiende desde el Cabildo la gestión y defensa de un territorio como el insular, que es muy frágil y se tiene que cuidar".

En opinión de Pérez, "tenemos una isla que cuenta con una red de senderos potente y es necesario que apostemos por el mantenimiento de estas infraestructuras que por lo general se encuentran en espacios protegidos, con este proyecto no solo estamos reparando firmes o mejorando señales, estamos garantizando que miles de vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestra riqueza ecológica con las máximas garantías de seguridad".

La consejera resalta también que quieren senderos que sean un "referente de sostenibilidad" donde la educación ambiental y la conservación del paisaje "vayan de la mano".

"Con esta actuación, ponemos en valor nuestro patrimonio natural para los próximos años, reafirmando que en Tenerife, proteger nuestra biodiversidad es, hoy más que nunca, una prioridad", apunta.

La ficha financiera se distribuirá a lo largo de cuatro ejercicios económicos hasta el año 2029.

Esta actuación, que se prevé realizar durante 36 meses (hasta el ejercicio 2029), es vital para una isla donde los espacios naturales protegidos representan casi la mitad de su superficie.