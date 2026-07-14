El Cabildo de Tenerife invierte 2,3 millones en 'La Ciudad de la Esperanza' de La Matanza

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, en una visita a 'La Ciudad de la Esperanza' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, acompañada por el CEO de la Fraternidad Divina Providencia, el hermano Julián Libreros Cabrera, visitó esta semana las obras de ejecución del proyecto sociosanitario 'La Ciudad de la Esperanza', ubicado en el municipio de La Matanza, cuyos trabajos se encuentran en un avanzado estado de ejecución.

Durante el recorrido por las futuras instalaciones, en las que el Cabildo realiza una inversión de 2,3 millones de euros (financiados con fondos europeos Next Generation), Águeda Fumero destacó que desde la institución insular se mantiene una hoja de ruta centrada en "priorizar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables y fortalecer la red pública de atención sociosanitaria".

En este sentido, dijo en una nota que 'La Ciudad de la Esperanza' "es un ejemplo de cómo recursos públicos, gestionados en alianza con entidades del tercer sector, se traducen en un impacto social positivo y directo", al tiempo que añadió que con esta inversión se garantiza "un espacio moderno, plenamente integrado, para el cuidado y desarrollo de personas mayores en el norte de Tenerife".

'La Ciudad de la Esperanza' se levanta sobre terrenos cedidos por la Fundación Canaria Divina Providencia y contará con un total de 72 plazas previstas para personas mayores.

Para Águeda Fumero, "esta infraestructura visibiliza la prioridad del gobierno por descentralizar los servicios esenciales, garantizando que los municipios del norte de Tenerife cuenten con recursos asistenciales de primer nivel, aportando equilibrio territorial".