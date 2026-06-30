El Cabildo de Tenerife invierte 3,5 millones en la transformación del centro logístico de Arona

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una visita al centro logístico de Arona - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, destina 3,5 millones de euros para la transformación en Centro Logístico la antigua Planta de Transferencia (PT) de Malpaso, en el municipio de Arona.

En este caso, una de las actuaciones más importantes en el complejo de gestión de residuos es la incorporación de tratamiento y trituración de voluminosos, la puesta en marcha de un nuevo punto limpio y la consecución de una nueva área de servicios para caravanas.

Precisamente, el servicio para caravanas es una de las grandes novedades que incorpora la corporación insular al proyecto, una iniciativa que se extenderá de forma a todos puntos limpios de la isla.

En este caso se ha creado un área en el que las caravanas pueden vaciar los depósitos de aguas grises y aguas negras, así como completar un suministro de agua potable a estos vehículos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, puso en valor "la apuesta decidida por la modernización, mejora e implementación de las infraestructuras, siendo la planta de transferencia un ejemplo, ya que, desde hoy, se convierte en un Centro Logístico con una amplitud de servicios".

Así, al margen del tratamiento de voluminosos y el punto limpio, se pone el foco en el área de servicio para caravanas que complementará también al que se abre en el Punto Limpio de Arona.

La máxima representante de la corporación insular señala que "son dos puntos muy próximos para dar servicio a las caravanas que son usuarias de la zona sur de la isla, y en los próximos meses se incorporarán nuevas áreas de servicio tanto en el punto limpio de las Chafiras en San Miguel como en el Punto Limpio del Complejo Ambienta, en Arico".

Al margen de las novedades, se ha contemplado la modificación y mejora de la infraestructura, por eso se ha construido una nueva estructura cubierta para el depósito y tratamiento de voluminosos, una estructura y edificación para servicios generales y una caseta para la recogida selectiva de residuos del punto limpio.

Por otra parte, de forma específica se está afrontando la mejora de la instalación del sistema de depuración previa de lixiviados y la implantación de la imagen corporativa de 'Tenerife+Sostenible' en todos los edificios que conforman el complejo de la planta de transferencia.

El objetivo se centra entonces en la mejora de la eficiencia en el tratamiento de la basura que llega desde los municipios de Arona, Adeje, Santiago del Teide, Guía de Isora, Granadilla, Vilaflor y San Miguel de Abona, así como ampliar el abanico de servicios que se prestan en las instalaciones de Malpaso.

EFICIENCIA

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que se sigue ampliando y mejorando las infraestructuras de gestión de residuos en Tenerife.

"La PT de Arona, ahora convertida en Centro Logístico, es una instalación importante que presta servicio a todo el Suroeste de la isla. En este caso, hemos convertido lo que es una planta simplemente de transferencia en un completo centro logístico, en donde además podemos recibir voluminosos de manera diferenciada, triturarlos en esta planta y optimizar así los transportes y disminuir la carga de gestión del propio complejo ambiental", expone.

Además, añade, "con la puesta en marcha de también un punto limpio en esta infraestructura y el servicio para caravanas, le facilitamos a los ciudadanos el reciclaje y la posibilidad de colaborar en convertir a Tenerife en una isla más sostenible".

Por su parte, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, apunta que "es un día importante con la inauguración de la ampliación y mejora de esta infraestructura vital para el modelo insular de gestión de residuos".

En su opinión, "el tratamiento de los voluminosos, un nuevo punto limpio para la isla de Tenerife y el punto para caravanas, aportan valor a un modelo que está en constante evolución, un ejemplo de ello, esta infraestructura que hemos ampliado y que hemos mejorado".

Por su parte la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, indica que "es importante contar con nuevos servicios que den respuesta a las necesidades actuales, como el destinado a caravanas y autocaravanas, que permitirá tanto el tratamiento de sus aguas como la propia carga de agua".

RED INSULAR DE GESTIÓN

Tras estas actuaciones, el Centro Logístico de Malpaso, como equipamiento de gestión de residuos, incrementará su eficiencia como infraestructura logística, además de la mejora en los servicios generales de la instalación se incorpora un punto limpio, una planta de trituración de voluminosos y una novedosa área de servicios para las caravanas.

Las plantas de transferencia, que iniciaron su actividad en el año 1985, son sistemas de gestión intermedia donde se compactan los residuos urbanos para reducir su volumen y facilitar su traslado de forma inmediata a los centros de tratamiento y reciclaje, en el caso de Tenerife, el Complejo Ambiental de Tenerife.

En la actualidad, la isla cuenta con un total de cuatro plantas de transferencia (PT), algunas ya convertidas en centros logísticos (CL).

Concretamente se trata del centro logístico de Arona (Malpaso) que recibe los residuos de Arona, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Vilaflor, Granadilla y San Miguel de Abona; el centro logístico de La Guancha, que acoge los residuos de Buenavista, Los Silos, El Tanque, Garachico y San Juan de la Rambla; la PT Valle de La Orotava, que gestiona los residuos de los municipios de Los Realejos, La Orotava; Puerto de La Cruz, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal y Tacoronte y la PT El Rosario, que al que llegan los residuos de La Laguna, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria.

El Cabildo prevé que el transporte se reduzca entre un 60 y un -80%, lo que supone evitar entre unos 746 y 995 viajes anuales, nada más en los que se refiere a la gestión de los vehículos voluminosos.

En el año 2025 el volumen de residuos recogidos en la Planta de Transferencia de Arona fue de 161.925 toneladas.

Esto supone un 34,73% del total de los residuos gestionado en las plantas de transferencia de la isla, que fue de 466.224 toneladas.

Durante el año 2025 se gestionaron un total de 6.998 toneladas de residuos en el Punto Limpio de Arona, un 11% de los recogidos en total en estas infraestructuras en Tenerife, 63.128 toneladas.

Por otra parte, el número de usuarios fue de 28.868, un 8,5% de los usuarios totales en la isla --el total fue de 338.920--.