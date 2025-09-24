El Cabildo de Tenerife licita por 5,9 millones la gestión del refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, en una visita a un centro sociosanitario - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación para la concesión del servicio de gestión del Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide.

El contrato, valorado en 5,9 millones de euros, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales.

Así lo ha informado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa celebrada este miércoles para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno.

Dávila recordó que la reapertura del refugio, prevista para final de año y cerrado desde 2020, se considera estratégica para la seguridad de los visitantes, ya que en 2023 se registraron más de 490 incidentes de emergencia en la zona.

"Por su ubicación, el refugio se convierte en un punto clave de rescate, cobijo y atención sanitaria en alta montaña", señaló la presidenta insular, quien además destacó que "la reapertura permitirá ordenar el uso público del Teide, reducir la presión ambiental derivada de pernoctaciones no autorizadas, proteger la biodiversidad y ofrecer a los excursionistas mejores condiciones de confort, higiene y descanso".

Con esta concesión, la corporación insular apuesta por un modelo de gestión sostenible y de colaboración público-privada, que asegure la conservación del entorno natural y la prestación de un servicio de calidad en una de las infraestructuras más emblemáticas del Parque Nacional del Teide.

DESBLOQUEO DEL CENTRO SOCIOSANITARIO DE ACORÁN

El Cabildo también ha dado cuenta del desbloqueo de la construcción del futuro centro sociosanitario de Acorán-Añaza con el inicio del expediente de contratación de las obras, que se tramitará por vía de urgencia con el objetivo de iniciar la licitación en las próximas semanas.

El proyecto contempla la habilitación de 170 plazas residenciales y 20 plazas de centro de día, contando con un presupuesto aproximado de 26.717.914,87 euros.

Por otra parte, se dio cuenta del nuevo Programa de Animación a la Lectura, la Escritura y la Oralidad (PIALTE) para 2025 para el que se ha destinado cerca de 400.000 euros consolidando a la isla como referente nacional en promoción lectora, por encima de comunidades como Madrid o el País Vasco.

El programa tendrá un impacto directo en más de 8.000 escolares, que participarán en actividades de animación a la lectura a lo largo del curso académico.

Además, la nueva edición incorpora 11 cursos formativos dirigidos a 250 docentes de Infantil, Primaria y Secundaria.

La formación está certificada por el Cabildo y homologada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.

En este sentido, Rosa Dávila indicó que la inversión "se suma a los 12 millones de euros destinados por la corporación insular a las becas para las familias, lo que supone una inversión sin precedentes en España".

En el ámbito del Sector Primario, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la convocatoria de unas subvenciones excepcionales a los productores de cereales de Tenerife, por un importe de 15.000 euros.

La iniciativa beneficiará a los productores de los municipios de La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos y La Orotava.

Estas ayudas están dirigidas a los productores de cereales que no pudieron recolectar sus cosechas en 2024 debido a las restricciones impuestas por las alertas de incendios forestales y olas de calor del verano de 2023.

En Cultura, el Consejo de Gobierno aprobó la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el ciclo 'Música Abierta 2025', que se celebrará entre el 1 y el 10 de octubre del próximo año y que llevará conciertos y talleres gratuitos a colectivos que no siempre tienen acceso a la programación cultural ordinaria.

Los conciertos se desarrollarán en centros de mayores, centros ocupacionales y el centro penitenciario Tenerife II, en coordinación con el Patronato Insular de Música.