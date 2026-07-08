El Cabildo de Tenerife licita por 9,9 millones el mantenimiento del alumbrado en carreteras de la isla

Archivo - La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha aprobado este miércoles la contratación del nuevo servicio de explotación, conservación y mantenimiento del alumbrado público en las carreteras insulares. La actuación cuenta con una inversión de 9,9 millones de euros, ampliable a 21 millones de euros, distribuidos en tres anualidades.

La inversión contempla la conservación integral de todas las instalaciones de alumbrado gestionadas por el Cabildo y establece un modelo de mantenimiento preventivo y correctivo que permitirá mejorar la eficacia en la resolución de incidencias y optimizar la gestión de la red, según ha precisado el Cabildo tinerfeño en una nota.

El nuevo contrato se divide en dos lotes, correspondientes a las zonas norte y sur de la isla. En este sentido, en el caso del norte abarcaría la TF-5, TF-11, TF-13, TF-31, Túnel de Las Aguas, enlace TF-42 y otras instalaciones mientras que en el sur ofrecerá cobertura a TF-1, TF-2, TF-4, Variante de Guaza y Vía Exterior.

ACTUACIONES PREVISTAS

Entre las actuaciones previstas figuran las inspecciones periódicas de todas las instalaciones, la revisión de centros de mando, el control del encendido y apagado del alumbrado, la medición de los niveles de iluminación, el control energético, la limpieza de luminarias, la vigilancia permanente de las instalaciones, la localización y reparación de averías y la prestación de un servicio de guardia operativo las 24 horas del día y todo el año.

El contrato establece tiempos máximos de respuesta para las incidencias más graves, fijando un plazo inferior a 24 horas para la reparación de aquellas averías que supongan un riesgo para las personas.

El documento técnico también contempla actuaciones específicas para la mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución progresiva de luminarias por tecnología LED cuando así lo determine la dirección del contrato, siempre garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.