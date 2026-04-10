El Cabildo de Tenerife muestra su compromiso con el Parkinson y apela a una "mirada integral" de la enfermedad

Acto de lectura de un manifiesto en el Cabildo de Tenerife con motivo del 'Día Mundial del Parkinson' - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este viernes la lectura de un manifiesto con motivo de la conmemoración del 'Día Mundial del Parkinson', en un acto que sirvió para refrendar el compromiso de la institución insular con las personas con enfermedad de Parkinson, y que se une a la declaración de abril como el 'Mes del Parkinson'.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y representantes de Parkinson Tenerife, entidad que este año cumple su 25 aniversario, como su presidenta, Gladys Arteaga, y su directora, Nayra González.

Dávila expresó que "el párkinson es una realidad que afrontan miles de personas y sus familias, que debe abordarse desde una mirada integral, que contemple lo sanitario, pero también lo social, lo laboral y lo comunitario".

Asimismo, destacó que "la declaración institucional aprobada por unanimidad marca un paso importante, al reconocer abril como el 'Mes del Párkinson' en Tenerife y reforzar el compromiso con una mejor planificación sociosanitaria, la equidad en el acceso a los recursos y el apoyo a las personas cuidadoras".

En esta línea, quiso poner en valor "la labor imprescindible de la Asociación Párkinson Tenerife, que durante 25 años ha acompañado, orientado y apoyado a miles de personas y familias, convirtiéndose en un referente en la isla".

Igualmente subrayó que no se habla "solo de una enfermedad, sino de personas, de familias, de derechos y de calidad de vida, y de la responsabilidad de seguir avanzando con compromiso y medidas concretas".

Por su parte, la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, se refirió, también, a Párkinson Tenerife, agradeciendo "su dedicación constante durante los últimos 25 años por convertir la dificultad en compañía, la incertidumbre en orientación y el miedo en fortaleza compartida".

Baumgartner puso en valor "el importante trabajo que las entidades del tercer sector realizan en nuestra sociedad".

El Cabildo se ha comprometido a impulsar una evaluación exhaustiva del mapa insular de recursos destinados a enfermedades neurodegenerativas.

El objetivo es detectar posibles carencias, optimizar la planificación de los servicios existentes y garantizar la equidad territorial, para que cualquier ciudadano de la isla tenga acceso a una atención de calidad con independencia de su lugar de residencia.