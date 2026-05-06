El Cabildo de Tenerife muestra su "rechazo absoluto" a que el crucero con hantavirus sea trasladado a la isla

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha mostrado este miércoles su "rechazo absoluto y rotundo" a que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y que se encuentra fondeado en Cabo Verde, sea trasladado a la isla, tal y como ha acordado el Gobierno central.

En un comunicado leído en rueda de prensa por la presidenta, Rosa Dávila, la corporación "cierra filas" con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su negativa a que el crucero recale en aguas del archipiélago.

"Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar", ha detallado Dávila, subrayando que "resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial" de la isla.

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