El Cabildo de Tenerife muestra su "rechazo absoluto" a que el crucero sea trasladado a la isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha mostrado este miércoles su "rechazo absoluto y rotundo" a que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y que se encuentra fondeado en Cabo Verde, sea trasladado a la isla, tal y como ha acordado el Gobierno central.

En un comunicado leído en rueda de prensa por la presidenta, Rosa Dávila, la corporación "cierra filas" con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su negativa a que el crucero recale en aguas del archipiélago.

"Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar", ha detallado Dávila, subrayando que "resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial" de la isla.

La corporación ha afeado al Gobierno central la falta de "consenso" e "información suficiente" aparte de que la decisión del Ejecutivo central se ha tomado "sin el respaldo" de las instituciones canarias y de "forma unilateral desde Madrid".

"No aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía geográfica respecto a la península o por criterios de conveniencia política. La solidaridad no puede imponerse sacrificando la seguridad y la estabilidad de nuestro territorio", ha comentado.

Por ello, la presidenta ha exigido la "paralización" de cualquier operativo relacionado con la llegada de la embarcación hasta que exista "total transparencia" sobre la gravedad del brote, las personas afectadas, los riesgos reales de contagio y las garantías sanitarias reales y efectivas.

A su juicio, "las declaraciones genéricas sobre protocolo y control de la situación no son suficientes cuando está en juego la salud pública de toda una isla y la confianza de su población".

Ha indicado que la isla ya soporta una "enorme presión" sobre sus servicios públicos, especialmente en materia sanitaria, y "pretender añadir una operación de estas características demuestra un profundo desconocimiento de la realidad del archipiélago y de nuestra isla y una alarma y una alarmante falta de respeto institucional hacia nuestra comunidad".

INSTA AL GOBIERNO CENTRAL A ASUMIR LAS COMPETENCIAS

Dávila ha insistido en que "Tenerife no puede ni debe ser el destino automático para resolver emergencias internacionales que requieren instalaciones especializadas y decisiones responsables" y ha advertido de que "quienes toman esta decisión deberán asumir íntegramente las consecuencias políticas y sociales que pueda generar".

En esa línea ha apuntado que "defender Tenerife es defender la seguridad, la dignidad y el derecho" de la población a no ser tratada como un "territorio de sacrificio", resaltando que la operación que se tenga que hacer en el crucero se debe hacer en Cabo Verde.

La presidenta tinerfeña espera Clavijo pueda reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se "reconduzca a la situación" y "se ponga fin" a este episodio que se tomó de forma "unilateral" y "a altas horas de la noche" de este jueves cuando en una reunión técnica anterior se había adoptado una decisión conjunta de que el crucero no sería trasladado a la isla.

Ha comentado que "Tenerife no es el cuarto trastero de Pedro Sánchez" y le ha reprochado que las "crisis internacionales que no sabe gestionar las manda para Canarias y en concreto para Tenerife". "Esta gestión se puede hacer perfectamente desde Cabo Verde, coger allí desembarcarlo y repatriarlo", ha indicado.

Así, ha culpado al Gobierno de querer traer a la isla "un problema" que no es de Tenerife y que solo genera "alarma social y sanitaria" ya que no están "claros" los protocolos, más aún cuando Cabo Verde "ha dicho que no" por criterios de salud pública. "Queremos proteger a la población de Tenerife", ha señalado.

La presidenta ha enviado este mismo miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a los ministros Mónica García, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, así como al presidente de Puerto del Estado, Gustavo Santana, en la que reitera su rechazo a que el barco sea derivado a la isla y exige información pública completa y transparente, coordinación real con las instituciones canarias, protocolos de aislamiento plenamente garantizados y "absoluta seguridad" para la población y para los profesionales sanitarios.