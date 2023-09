El Cabildo de Tenerife pide una base permanente de medios aéreos para luchar contra los incendios forestales

Martín (PSOE) reprocha la falta de "coordinación" y pide a Dávila el aval técnico que justifique una base de hidroaviones



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este lunes por unanimidad una declaración institucional compuesta por once puntos en la que se solicita, entre otras cosas, una base fija en la isla de medios aéreos de gran capacidad --helicópteros o hidroaviones-- para la lucha contra incendios forestales.

El acuerdo también insta al Gobierno de Canarias a promover ante el Gobierno de España la modificación del protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aprobado por Real Decreto, para que se pueda activar durante el nivel 1.

Asimismo, se insta al Ejecutivo regional a implementar y mejorar los medios de los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF) creando una base en Tenerife, elaborar el anteproyecto de la Ley Forestal de Canarias y promover planes específicos de prevención.

El acuerdo también contempla la aprobación y dotación económica, con carácter de urgencia, de un plan de reforestación así como impulsar modelos productivos que contribuyan al fortalecimiento y regeneración de la biodiversidad y la adaptación de los ecosistemas, agrosistemas y el abandono del suelo agrario a escenarios de cambio climático.

El Cabildo también va a impulsar los estudios para identificar soluciones tecnológicas que ayuden a los operativos de extinción en tiempo real, un programa específico con el Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife de atención a los afectados y un protocolo de actuación entre el Cabildo y los ayuntamientos, asociaciones protectoras de animales, asociaciones de ganaderos y el Colegio Oficial de Veterinarios para la evacuación de explotaciones ganaderas, cuadras de equinos, refugios de animales y mascotas de particulares en situación de peligro por incendio.

De igual forma, se promoverá la redacción de un protocolo de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas y servicios del Cabildo y los ayuntamientos con la Oficina Insular de Voluntariado.

AGILIZAR AYUDAS

En la parte administrativa, el acuerdo aprobado pretende agilizar los procedimientos administrativos a raíz de la declaración de 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil' y fijar también ayudas para el sector primario, priorizando la apicultura, los daños en ganadería y entidades del sector servicios que desarrollen su actividad en el medio natural.

La presidenta, Rosa Dávila, ha dicho que el incendio, ya controlado tras casi un mes de trabajo, ha sido "terrible", el peor de España en 2023, un "desastre ecológico y humano", pues en algunos momentos fue "un monstruo con vida propia" que caminaba en dirección a las casas.

No obstante, ha destacado la actuación "impecable" de los servicios de extinción pues no ha habido víctimas humanas ni viviendas perdidas, por más que los daños económicos y ambientales se hayan fijado en más de 83 millones.

Dávila ha agradecido el "apoyo sin fisuras" de todos los portavoces del Cabildo y en especial los "buenos consejos y sugerencias" del expresidente, Pedro Martín, al tiempo que ha resaltado la "avalancha de solidaridad" de la sociedad tinerfeña y la gestión de los gobiernos canario y central, que permitieron que llegaran a operar más de una veintena de medios aéreos, poniendo especial énfasis en el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.

La presidenta ha vuelto a insistir en que el incendio parece "intencionado", ha valorado la "coordinación nunca vista" entre administraciones y la aportación de los alcaldes y alcaldesa de los municipios afectados por su "conocimiento" del terreno y las necesidades de sus vecinos.

DÁVILA PIDE "SACAR LECCIONES" DEL PEOR INCENDIO DEL AÑO EN ESPAÑA

Ha apuntado que el monte de la isla "es un bien común para las futuras generaciones" y por ello, entiende que este incendio permitirá "sacar lecciones" para el futuro, como realizar labores de prevención "todo el año" y dar más estabilidad a los efectivos de lucha contra incendios.

Dávila ha vuelto a defender que haya una base fija de hidroaviones en la isla --criterio matizado por el presidente canario, Fernando Clavijo-- porque hay "dificultades" para obtener helicópteros de gran capacidad debido a la invasión de Ucrania --no se pueden adquirir los kamov-- y se tardará en que Defensa pueda poner a disposición los tipo Chinook.

Ana Salazar (Vox) ha mostrado su "reconocimiento y agradecimiento" hacia los equipos de extinción del incendio porque "no combaten el fuego desde el ego" sino con "valentía" para salvar vidas, propiedades y ecosistema.

Además, ha cargado contra el anterior equipo de gobierno por renunciar a un proyecto tecnológico de detección de incendios forestales, con cargo a fondos europeos por casi siete millones de euros, y contra la "improvisación" al manejar como hipótesis del incendio la provocación sin contar con el concurso de la Guardia Civil.

AFONSO: EL TURISMO, A SALVO

Lope Afonso, portavoz del PP y vicepresidente del Cabildo, ha agradecido el trabajo de los equipos de extinción y la labor del sector turístico, especialmente del Ministerio y el Gobierno de Canarias, para "colocar en el exterior" un mensaje positivo que ahuyentó problemas de cara a la temporada de invierno.

Ha resaltado la coordinación y el trabajo conjunto con todos los grupos del Cabildo porque "es lo que demandan los ciudadanos", y espera que ese espíritu se mantenga para la labor de reconstrucción ambiental y económica.

Afonso se ha mostrado partidario de "tener cuanto antes" una base permanente de helicópteros o hidroaviones --según lo que aconsejen los criterios técnicos-- para hacer frente a incendios de este perfil que volverán a repetirse.

Blanca Pérez, del Grupo Nacionalista, ha valorado que los daños han sido "mínimos" pero ha sido el incendio "más complejo" de las últimas décadas debido a las malas condiciones climáticas, con muchos calor y "mucho combustible".

Ha tildado de "magnífico" el trabajo de coordinación de todos los equipos, ha defendido el asesoramiento de profesionales externos y ha advertido de que para el futuro habrá más incendios en la zona de interfaz que obliga a pulir mejor los protocolos de brigadas forestales y bomberos.

MARTÍN CUESTIONA EL PAPEL DE FEDERICO GRILLO

Pedro Martín, portavoz del Grupo Socialista, ha dicho que el incendio ha sido "tremendo y terrible", con daños y la fauna y flora de la isla y muchas personas evacuadas, y ha mostrado su agradecimiento a la labor de todos los efectivos de extinción.

Ha señalado que con los incendios "no se hace partidismo" pero ha echado en falta más "colaboración y coordinación" con los alcaldes, que no fueron convocados a la reunión del Pein o no hablaron nunca con el presidente canario, Fernando Clavijo, "y se enteraban de lo que pasaba por los medios de comunicación". "Esto se puede solucionar en el futuro", ha agregado.

No ha ocultado que había "prisas y tensión" pero hubo dificultades con la distribución de comida para los afectados y con algunas evacuaciones, y ha reprochado a CC y PP la "falta de liderazgo" del Cabildo para afrontar el incendio.

Ha dicho que "es una suerte" contar con Federico Grillo al frente del dispositivo pero no entiende que haya liderado la comunicación de un incendio en Tenerife cuando es trabajador del Cabildo de Gran Canaria, al tiempo que ha reprochado a Dávila el anuncio "precipitado" de pedir una base de hidroaviones sin aval técnico y "desautorizada" por el presidente canario.

Asimismo ha explicado que se rechazó el proyecto de detección de incendios por otro "más amplio" y que servía para afrontar todo tipo de emergencias, no solo los incendios y valoró el apoyo y la rápida respuesta del Gobierno central.