El Cabildo de Tenerife pide evitar desplazamientos innecesarios ante 'Therese', que dejará mayor afección al suroeste

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha instado este miércoles a la población mantener precaución ante la llegada a las islas de la borrasca 'Therese', que deja avisos por lluvias, viento y oleaje. En Tenerife, su mayor afección se prevé al suroeste, desde Santiago del Teide hasta Arico, además de zonas del norte y cumbres de la isla.

"Tenemos alerta por rachas de viento que podrán superar los 100 km/h. También una acumulación de lluvias que podría incluso situarse por encima de los 300 litros por metro cuadrado. Y además de fuertes lluvias, también se prevén nevadas", ha adelantado la presidenta insular en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno.

Rosa Dávila ha hecho "especial hincapié" en la precaución de la ciudadanía ante el aviso activado por fenómenos costeros. "Vamos a tener fenómenos costeros muy importantes, que coincidirán con mareas vivas. Todas las previsiones apuntan a que esta borrasca se va a situar sobre la mitad occidental del archipiélago durante todo esto desde hoy hasta el próximo fin de semana, y va a tener una incidencia directa en nuestra isla, en la isla de Tenerife", ha insistido.

ZONAS DE RIESGO

Asimismo, a partir de las 15.00 horas de este miércoles, el Cabildo activará el Plan de Emergencias Insular (PEIN), que ya implica la suspensión de actividades culturales y deportivas de importante concurrencia al aire libre en los próximos días y la restricción de acceso a la carretera que lleva a la Punta de Teno, así como a los senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, entre ellas el Parque Nacional del Teide.

Como parte de esta activación del PEIN, el Cabildo revisa junto a las corporaciones municipales todas las infraestructuras, así como cauces de barrancos y redes de saneamiento, frente a su protección ante los efectos de las fuertes lluvias, vientos y fenómenos costeros en la isla. En paralelo, se coordina con algunos municipios evacuaciones de parte de población en zonas de riesgo de inundación y la habilitación de un albergue para acoger a personas sin hogar.