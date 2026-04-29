El Cabildo de Tenerife prepara un "importante" despliegue de seguridad en caso de que ascienda el CDT el viernes

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife prepara, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un "importante" despliegue de seguridad ante la "gran afluencia" de aficionados que se puedan concentrar el próximo viernes en la Plaza del Cabildo para celebrar el posible ascenso a segunda división del Club Deportivo Tenerife.

Así lo ha asegurado la presidenta insular, Rosa Dávila, en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, en donde ha invitado a la "prudencia" en la afición. "Hay que jugar el partido, incluso se pueden dar esas condiciones (de ascenso) sin llegar a jugarlo. Lo importante es tener los pies en el suelo", ha indicado.

Dávila ha informado de las reuniones en materia de seguridad mantenidas con la Policía Nacional, Subdelegación del Gobierno y Policía Local para coordinar un "importante" operativo de seguridad ante la gran afluencia de aficionados que quieran celebrar ese posible ascenso junto al Club, como es tradicioanl, en la Plaza del Cabildo.

"Hay un despliegue muy importante de seguridad. Se han mantenido reuniones para coordinar, por ejemplo, los cortes en las vías ante el recorrido del equipo, que ya está establecido", ha señalado la presidenta insular, que si bien ha dicho que se prevén "entre 3.000 y 4.000 espectadores" del partido en la pantalla gigante que se habilitará en el Cabildo, será "una multitud la que se agolpe en la Plaza para celebrar el posible ascenso".