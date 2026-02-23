El Cabildo de Tenerife prepara mamparas de seguridad en guaguas y pide que los conductores sean 'policía administrativa'

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, en un aparcamiento de guaguas de Titsa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzando este lunes que la empresa Titsa va a implantar de forma progresiva mamparas de seguridad y solicitará al Gobierno de Canarias que en el trámite de modificación de la ley de transporte se considere a los chóferes como "agentes de autoridad" al darles la categoría de 'policía administrativa'.

En declaraciones a los periodistas a raíz de las últimas agresiones sufridas por conductores de la flota ha remarcado un "mensaje muy claro y muy contundente" de que no se va a permitir "ningún tipo de agresiones y violencia" a los trabajadores, de ahí que se haya llegado a un "acuerdo amplio" con los sindicatos para que haya "mayor seguridad" en las guaguas.

Asimismo, ha dicho que Titsa se va a presentar como acusación particular en causas judiciales en las que haya una agresión, como la ocurrida en los últimos días y que se hizo pública a través de un vídeo en las redes sociales.

"No vamos a permitir que ningún energúmeno se vaya de rositas cuando hay una agresión a nuestros conductores. Para nosotros la seguridad de los conductores y por lo tanto, también de los usuarios de las guaguas es una prioridad y lo que hacemos es pasar de las palabras a los hechos", ha agregado.

Igualmente ha incidido en que las sanciones se van a "endurecer" --van desde 200 hasta los 6.000 euros-- y se va a acometer una campaña de información divulgativa "para que todo el mundo sepa que la violencia dentro de las guaguas no les va a salir gratis".

La presidenta cree que si hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, la modificación de la ley de transporte será "relativamente rápida" y hay sentencias en el Tribunal Constitucional que "avalan que puedan convertirse en agente administrativo de manera que puedan levantar acta de forma inmediata a ellos mismos", lo que también les permite tener la "veracidad de su testimonio frente a la persona que está cometiendo la infracción".

Dávila ha precisado también que todas las guaguas "llevan instaladas cámaras de manera que todo lo que allí ocurre está siendo grabado y se utiliza después cuando hay un juicio".

Yeray González, miembro del comité de empresa de Titsa ha indicado que los hechos "no son nuevos" sino que se vienen "sufriendo desde hace tiempo", y no tanto físicos sino "mayormente verbales" y por ello, ha valorado que el Cabildo se haya puesto de lado de los trabajadores y se empiecen a buscar soluciones para que los conductores puedan "desempeñar" su función.

AGRESIVIDAD POR RETRASOS

Ha apuntado que hay algunas rutas más conflictivas que otras y ahí se van a intensificar las medidas, subrayando que en muchas ocasiones hay personas que llegan "agresivas" a las guaguas o en otras se enfadan porque hay "retrasos" o "no se pueden subir" si las guaguas van muy llenas.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, ha admitido que la situación está "crispada" en el uso de las guaguas si bien ha limitado las incidencias a un 2% del total de los servicios, aunque el objetivo es que haya "agresión cero".

"Es verdad que hay muchas, probablemente, que no estén cuantificadas como pueden ser, como los insultos, pues muchas veces ni siquiera los conductores o conductoras denuncian esos hechos", ha señalado.

Ha indicado que la colocación de mamparas va a empezar de forma inmediata y en el caso de la nuevas guaguas que se han adquirido, se hablará con la fábrica para incluirlas antes de la puesta en servicio, al tiempo que no se instalarán en las que están bajo modalidad de 'renting' o las que más antiguas y que se van a retirar.

García ha aclarado también que "no es factible" contar con un vigilante de seguridad en cada uno de los vehículos, "es imposible", pero sí mejorar la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.