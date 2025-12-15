El Cabildo de Tenerife prepara el 'Operativo Nevadas' para subir al Teide el fin de semana

Un vehículo quitanieves acondiciona la carretera en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado que la corporación trabaja en la planificación del 'Operativo Nevadas' para poder acceder al Parque Nacional del Teide a través del transporte público.

"La nieve ha sido bastante copiosa, aguantará bastante tiempo, y entre semana las familias trabajan y los niños están en los colegios de manera que esa 'operación nevada' con el transporte público la desarrollaremos el fin de semana para que todo el mundo pueda disfrutar de la nieve", ha apuntado a los periodistas.

Dávila no ha podido precisar cuando se podrán abrir los accesos al Teide ya que los servicios de quitanieves trabajan desde las 06.00 horas pero ha precisado que se harán cuando las vías estén completamente limpias y sean seguras.

El Cabildo ha desactivado el plan insular de emergencias pero se mantienen vigentes las restricciones relacionadas con carreteras, así como las limitaciones de acceso a espacios del medio natural, incluyendo senderos, áreas recreativas, pistas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.