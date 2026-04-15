El Cabildo de Tenerife presenta a los municipios el nuevo plan de ayudas al empleo, dotado con 10 millones de euros - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha dado a conocer a los ayuntamientos de la isla la nueva convocatoria de subvenciones directas para la puesta en marcha de interés general y social, que estarán dotadas de 10 millones de euros, junto a las aportaciones de las propias corporaciones locales.

El encuentro, liderado por el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha servido para consensuar las bases que regirán la nueva convocatoria de ayudas, así como para buscar vías de mejora para la rápida gestión de estos fondos, según informa la institución en una nota.

La convocatoria introduciría un cambio de enfoque respecto a ediciones anteriores. "Queremos ir más allá de la ayuda inmediata. El objetivo de este nuevo plan es garantizar que las personas desempleadas adquieran una experiencia y formación que les permita competir con éxito en el mercado laboral actual, logrando que su incorporación al trabajo no sea algo pasajero, sino una oportunidad de futuro estable", ha dicho Medina.

IMPACTO SOCIAL

Las subvenciones irán destinadas a proyectos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la preservación del entorno. Entre las actuaciones subvencionables destacan la valorización del patrimonio natural, la eficiencia energética, la educación ambiental, el uso de las tecnologías de la comunicación digital, La gestión de residuos y la mejora de los servicios de bienestar social.

"Estos proyectos no pueden ser una simple adición de recursos para tareas ordinarias de los ayuntamientos, sino que deben ser actuaciones concretas que diversifiquen la economía local y fomenten la igualdad".

Una de las novedades que se propone es la obligatoriedad de contratar un porcentaje mínimo de personal cualificado para asegurar la calidad técnica de los proyectos. Este porcentaje varía según la población del municipio: un 25% para localidades de hasta 10.000 habitantes, un 40% para municipios de entre 10.001 y 30.000, y hasta un 50% en los municipios de mayor tamaño.

Los requisitos establecen que deben ser desempleadas mayores de 18 años y se establece un criterio de discriminación positiva donde las mujeres deben representar, como mínimo, el 50% de las contrataciones. Asimismo, se priorizará a jóvenes menores de 30 años, tanto desempleados de larga duración como aquellos que buscan su primer empleo, y a mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración.