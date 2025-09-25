El Cabildo de Tenerife presenta su primer cuadro de mando digital para mejorar la respuesta ante emergencias - TONY CUADRADO

La aplicación permite la independencia de visores satelitales y otorga por primera vez la posibilidad de tomar decisiones desde el ámbito insular con datos en tiempo real

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este miércoles el primer cuadro de mando digital ante emergencias dentro del Visor IDE Tenerife, una herramienta que se pondrá en práctica este viernes con motivo del simulacro volcánico de Garachico para mejorar la protección de la población y la toma de decisiones en situaciones de riesgo.

Se trata de la primera herramienta digital que permite acceder a información de carácter relevante en situaciones de emergencia como por ejemplo datos poblaciones, censos, lugares de interés y ubicaciones de emergencias, puntos de encuentro o información de susceptible vulnerabilidad, según ha precisado la institución insular en una nota.

De este modo, esta aplicación permite la independencia de visores satelitales y otorga por primera vez la posibilidad de tomar decisiones desde el ámbito insular con datos en tiempo real. Así, se trata de un Visor IDE, un mapa interactivo que reúne la información geográfica clave acumulada por el Cabildo, que está disponible para el personal operativo y facilita la localización rápida de recursos e infraestructuras.

Esta herramienta se complementa con un Cuadro de Mandos operativo, que actúa como un panel que muestra en tiempo real datos esenciales para emergencias (población, infraestructuras, redes de agua y electricidad, carreteras, zonas turísticas, etc.). En la prueba de este viernes en Garachico, por ejemplo, servirá para priorizar decisiones durante el simulacro.

"La modernización de nuestras herramientas cartográficas y de gestión es una inversión directa en la seguridad de la población. Con el Visor IDE y el nuevo Cuadro de Mandos reforzamos la capacidad de anticipación y respuesta, con especial atención a las personas con mayores niveles de dependencia", ha añadido la presidenta insular, Rosa Dávila.

El consejero de GRAFCAN, Juan Manuel Poveda, ha celebrado que el nuevo Cuadro de Mandos suponga "un salto cualitativo", después de la experiencia del Covid, el incendio de Tenerife y el volcán de Las Palma. "En este caso en concreto la apuesta del Cabildo es el de tener un cuadro de mando que al vuelo pudiera saber qué es lo que hay en el territorio", ha señalado.

Recalcan desde el Cabildo como herramientas permiten ver, de forma clara y rápida, dónde están las personas y las infraestructuras más expuestas. De este modo, se mejora la coordinación entre equipos y se agiliza la respuesta en situaciones de emergencia. Para el desarrollo de esta herramienta se ha precisado de un trabajo en colaboración con GRAFCAN, organismo dependiente del Gobierno de Canarias.

La primera versión del Cuadro de Mandos incluye capas específicas para Garachico, con datos sobre grados de dependencia de la población. Esta información es clave para planificar evacuaciones y asistencia prioritaria a las personas más vulnerables.

El Visor y el Cuadro de Mandos se emplearán durante el ejercicio EU MODEX 2025 y el personal operativo (CECOPIN y equipos designados) tendrá acceso al panel para tomar decisiones en tiempo real. Tras el simulacro, matiza la institución insular, se recopilará toda la información en un cuaderno de Bitácora para extraer lecciones y mejoras.