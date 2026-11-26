La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, y la presidenta, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, cree que la aportación de 120 millones del Gobierno central para costear la gratuidad del transporte público terrestre cubrirá el 100% ya que se ha actualizado de los 80 millones que se abonaban hasta ahora debido al incremento de usuarios.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que hasta ahora la corporación cubría casi el 60% del coste pues se consignó en base a 43 millones de usuarios y este año se cerrará por encima de los 90 millones.

Ha señalado que subir a 120 millones "es cumplir con lo que pone el decreto", que es cubrir la gratuidad, y ha advertido de que si finalmente hiciera falta más dinero, pues se debe habilitar al año siguiente la diferencia, tal y como funciona el descuento del 75% para residentes.

Asimismo ha comentado que se debe "anclar" esta medida de manera definitiva y "no ir prorrogando año tras año" lo que deja a las islas en una "situación de vulnerabilidad".

La presidenta ha negado que la gratuidad del transporte haya empeorado la calidad del servicio, según recogen las encuestas de satisfacción, subrayando que no se ha "muerto de éxito" pese al reto que supone el incremento de duplicar el número de usuarios.

"No solamente no se ha visto mermada la calidad, sino que en las encuestas que se hacen periódicamente a los usuarios destacan precisamente la mejora de la calidad del servicio que se está prestando", ha indicado.

Dávila sí ha admitido diferencias entre el transporte con guagua y la la situación del tranvía que requiere de más trabajadores y por ello se ha sacado a concurso una convocatoria pública para contratar a más de 40 personas.

NUEVA LÍNEA DE GUAGUA ENTRE LOS ABRIGOS Y LOS CRISTIANOS

Además, ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar una nueva línea de guaguas que conectará Los Abrigos y Los Cristianos a través de un recorrido más directo por la autopista TF-1.

La puesta en marcha de este servicio permitirá ampliar la oferta de transporte público en el sur de la isla, con 24 viajes diarios y 1.440 plazas adicionales.

Con este itinerario, la red de Titsa se amplía y cubrirá por primera vez la zona de Amarilla Golf, junto al puerto deportivo.

"Respondemos así a una demanda del Ayuntamiento de San Miguel de Abona y de los establecimientos turísticos del municipio, que solicitaban una conexión en guagua hasta Amarilla Golf para facilitar los desplazamientos diarios de los trabajadores y trabajadoras, así como de los vecinos y vecinas", ha expresado Dávila.

Con la incorporación de la 487, son ya diez las rutas de Titsa creadas en un período de tres años, entre ellas las cuatro lanzaderas universitarias o la conexión más reciente, la 464, que comenzó a prestar servicio en septiembre para conectar Icod de los Vinos con Costa Adeje y facilitar la movilidad de los residentes que cada día se desplazan del norte al sur para trabajar.

La línea 487 prestará servicio todos los días de la semana, de lunes a domingo, con un total de 24 viajes diarios, 12 por sentido, y horarios que se extenderán hasta la una de la madrugada, facilitando los traslados de quienes trabajan en esta zona de elevada actividad turística.

El nuevo servicio complementará las conexiones que actualmente ofrecen la línea 470, que une El Médano con Los Cristianos a través de Los Abrigos, Golf del Sur y Las Galletas, y la 483, que comunica Los Cristianos con Los Abrigos, pasando por Guaza, Parque de la Reina, Las Chafiras y Costa San Miguel.

Ambas líneas, que transportaron conjuntamente cerca de 1,5 millones de pasajeros durante 2025, continúan registrando un crecimiento de la demanda este año y acumulan cerca de 1,4 millones de viajeros hasta el 23 de noviembre.

En concreto, la línea 470 ha transportado a 893.308 pasajeros entre enero y octubre de este año, un 5,31% más que en el mismo periodo de 2025, y acumula siete meses consecutivos de crecimiento interanual.

Por su parte, la línea 483 registra un incremento acumulado del 7,07%, con 417.771 viajeros en el periodo analizado, lo que supone 27.583 pasajeros más que el año anterior.