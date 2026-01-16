El Cabildo de Tenerife promueve 500 horas de formación presencial con el plan formativo de artesanía

El consejero de Formación y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (c), en la presentación de plan formativo de artesanía - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, pone en marcha el Plan Formativo en Artesanía 2026, que contempla más de 500 horas de formación presencial en oficios artesanos tradicionales, con el objetivo de preservar y promover el patrimonio cultural, así como impulsar el relevo generacional en el sector.

Así lo ha presentado este viernes el consejero de Empleo y de Educación, Efraín Medina, en una rueda de prensa a la que también ha asistido el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan; el responsable del departamento de Educación, Domingo Reyes; el segundo teniente de alcalde de Arona, Naím Yanes; la concejal delegada de Empresas Municipales de Candelaria, Mónica Yanes; el concejal de Modernización de La Orotava, Sergio Martín; el concejal de Promoción y Desarrollo Local de Laguna; Domingo Galván y el concejal de Fiestas y Participación Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife Javier Caraballero.

El programa se desarrolla en colaboración con el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT) y los ayuntamientos de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Arona, La Laguna y La Orotava, acercando la formación a distintos municipios de la isla y ampliando las oportunidades de aprendizaje para la ciudadanía.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, subrayó la importancia de esta iniciativa para garantizar la continuidad de los oficios artesanos más representativos de Tenerife.

"Este plan formativo no solo enseña una técnica, protege una herencia cultural que forma parte de nuestra identidad. Apostamos por la artesanía como una oportunidad de futuro, de empleo y de desarrollo, pero también como una responsabilidad colectiva hacia nuestro patrimonio", afirmó.

Medina destacó además el esfuerzo que realiza el Cabildo para mantener una oferta formativa estable y accesible.

"Vamos a impartir una decena de cursos en el primer bloque formativo de este año, para que la artesanía tradicional siga viva, se renueve y encuentre nuevas generaciones que la continúen. Es una apuesta decidida por el conocimiento, por el oficio y por quienes hacen posible que estas técnicas no se pierdan", añadió.

La convocatoria del primer bloque formativo abrirá su plazo de preinscripción online en www.artenerife.com a partir del 19 de enero a las 08.00 horas, permaneciendo activa hasta completar aforo.

TRES NIVELES DE FORMACIÓN

Los cursos se organizan por niveles de formación de tal forma que hay iniciación, básico y perfeccionamiento.

Este primer bloque incluye una programación variada que abarca oficios como cestería de palma, calado, telar tradicional, confección de indumentaria tradicional, bordado, roseta, alfarería, joyería tradicional, elaboración de instrumentos musicales, y cuchillería, con sesiones impartidas por artesanos y artesanas docentes especializados.

La formación se desarrollará principalmente en el MAIT (La Orotava), así como en espacios formativos en Candelaria, Santa Cruz de Tenerife y Arona, consolidando una red de apoyo al aprendizaje artesanal en distintos puntos del territorio insular.

El Plan Formativo culminará con un acto de entrega de diplomas y homenaje a artesanos docentes y participantes, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, en La Orotava.