El Cabildo de Tenerife promueve la quinta edición de 'Ponos Fest' para conectar jóvenes y empresas y fomentar el empleo

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serfaín Mesa (c), en la presentación de 'Ponos Fest' - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebrará el próximo martes una nueva edición del 'Ponos Fest', la cita anual que conecta a jóvenes con empresas para facilitar su búsqueda de empleo e inserción laboral.

El evento tendrá lugar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la Laguna (ULL), entre las 10.00 y las 15.30 horas.

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, ha presentado este martes en rueda de prensa los detalles del festival, acompañado por la técnica del Servicio Administrativo de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo insular, Ángela Lucía González; el vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de La Laguna, Vicente Blanco; el director gerente de la Fundación General de la Universidad de la Laguna (FGULL), Julio Antonio Brito y el concejal de Juventud de La Laguna, Sergio Eiroa.

Serafín Mesa ha destacado que "Ponos Fest se consolida en su quinta edición como un punto de encuentro clave para las personas jóvenes que quieren acceder al mercado laboral y las empresas que buscan nuevos talentos".

Concretamente, ha comentado, se trata de "un espacio dinámico que fomenta la conexión directa, el intercambio de oportunidades y el desarrollo de habilidades esenciales para la empleabilidad en un entorno real y cercano".

La jornada, financiada íntegramente por el Cabildo e impulsada en coordinación con la FGULL, incluirá un espacio de entrevistas con empresas de cinco sectores: salud y cuidados; educación; comunicación, audiovisual y creatividad; servicios y comercio y alimentación.

Además, habrá zona de networking y una mesa redonda inversa en la que la juventud será protagonista.

También contará con las ponencias del psicólogo y coach de la International Coaching Federation, Pascual Benet, y del CEO de Nanwel Corporation y ganador de un Premio Talento de La Razón 2026, Fernando Rojas-Flores.

El evento forma parte de las acciones desarrolladas dentro del 'Proyecto Ponos', el programa de orientación e inserción laboral para jóvenes de la isla de Tenerife, promovido por el área de Juventud y Formación del Cabildo.

La inscripción para personas entre 16 y 34 años está disponible en www.consiguecurroconponos.com.

'Ponos Fest' dará comienzo a las 10.00 horas en la planta inferior de la Facultad de Bellas Artes con la recepción de asistentes, la apertura institucional y la entrega de reconocimientos a empresas participantes en el programa.

Entre las 11.10 y las 13.30 horas, se desarrollarán las entrevistas por parte de las empresas colaboradoras, un espacio donde podrán compartir objetivos y necesidades con jóvenes asistentes.

De forma simultánea, entre las 11.30 y las 12.45 horas tendrán lugar las charlas y conferencias impartidas por los expertos.

El psicólogo y divulgador, Pascual Benet, abordará en la ponencia 'Empleo y juventud' las claves para mejorar la empleabilidad en un contexto laboral cambiante.

Durante su intervención, pondrá el foco en la importancia de la actitud, el desarrollo de habilidades personales y la gestión emocional como herramientas fundamentales para acceder al mercado de trabajo.

Por su parte, el fundador y CEO de la consultora Nanwel Corporation, Fernando Rojas, impartirá la charla 'Ser joven y progresar'. Recientemente la empresa fue galardonada en los Premios Talento de La Razón como Referente en Servicios de Consultoría Financiera Estratégica.

MESA DE TALENTO JOVEN

Entre las 13.30 y las 14.30 horas se celebrará la mesa inversa '5 claves del talento joven', que contará con la participación de Michael Bharwany, gerente de tiendas Adidas de Tenerife y Lanzarote.

Este formato rompe con la dinámica habitual de las mesas redondas, al dar el protagonismo a las personas jóvenes, quienes serán las encargadas de formular preguntas a las empresas, con el objetivo de definir, de forma conjunta, las cinco claves del talento joven.

Para acabar la jornada, a las 14.30 horas se abrirá un espacio de networking para crear nuevas conexiones entre jóvenes y perfiles empresariales multisectoriales interesados en ampliar su plantilla y la clausura será a las 15.30 horas.

Como novedad, durante 'Ponos Fest 2026' estará disponible una herramienta digital, a través de un código QR, denominada 'Tu Buzón de Empleo - Ponos', destinada a facilitar la conexión posterior entre estudiantes y empresas.

Las personas en búsqueda de empleo podrán subir su currículum vitae a una plataforma, seleccionando el sector en el que estén interesadas y se compartirán con las empresas participantes.

Con financiación del Cabildo de Tenerife e impulsado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna, el 'Proyecto Ponos' tiene como objetivo orientar y acompañar a jóvenes tinerfeños sin experiencia laboral a través de un itinerario formativo compuesto por talleres y herramientas diseñadas para fortalecer su perfil profesional y facilitar su acceso al empleo.

Desde su puesta en marcha en 2021, más de 8.000 jóvenes han sido atendidos y de ellos, 1.183 han realizado una beca formativa remunerada para acceder al mundo laboral gracias a la colaboración de 1.182 empresas.

El programa cuenta con una modalidad de itinerario genérico y otra enfocada al emprendimiento, 'Ponos Emprende'.

Del mismo modo, ofrece programas especiales para 'Ponos Monda' y 'Ponos Arte'.

Además, las personas participantes pueden acceder a acompañamiento psicológico gratuito gracias a un acuerdo con la Asociación Canaria de Psicología.

El proyecto cuenta con acuerdos en distintos ayuntamientos de la isla y trabaja en sedes ubicadas en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Santa Úrsula, Arona, Guía de Isora y Los Realejos.