El Cabildo de Tenerife promueve la 'Ruta Etnográfica Chasna-Isora 2026' para potenciar el patrimonio del sur de la isla

Presentación de la ruta etnográfica Chasna-Isora 2026 - CABILDO DE TENERIFE

SAN MIGUEL (TENERIFE), 3 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes el Plan Estratégico y el Plan de Comunicación de la Ruta Etnográfica Chasna-Isora 2026, una iniciativa que articula nueve municipios del sur de la isla en torno a un proyecto común de valorización del patrimonio, cohesión territorial y dinamización económica.

Esta iniciativa fue presentada en una rueda de prensa celebrada en la Casa del Capitán en San Miguel de Abona a la que asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban; el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González; el primer teniente de alcalde y presidente La Asociación Centro para el Desarrollo Rural del Sur de Tenerife Comarca Chasna-Isora, Lot García, así como alcaldes y concejales de los nueve municipios.

Durante la presentación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que "este proyecto representa una nueva forma de entender el desarrollo turístico de la isla, poniendo en el centro a las personas, el territorio y la identidad".

En esta línea, subrayó que "la Ruta Chasna-Isora es una apuesta estratégica para diversificar la economía turística y generar oportunidades en las medianías, desde el respeto al patrimonio y paisaje".

Por su parte, la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, señaló que "este plan convierte el patrimonio en una experiencia viva, accesible y compartida, donde la ciudadanía y el visitante se convierten en protagonistas".

Asimismo, añadió que "la comunicación juega un papel clave para trasladar ese relato desde las personas, no solo desde los lugares".

Arturo González agradeció la disposición del Cabildo para "apoyar desde el primer momento proyectos como el de la ruta etnográfica que beneficia a toda la comarca y pone en valor la identidad de esta zona de la isla".

En la misma línea, Lot García resaltó la importancia de poder difundir una ruta pionera tras muchos años de intenso trabajo.

Este proyecto cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife a través de una subvención de 106.000 euros, enmarcada en el plan de difusión que desarrolla el área de Patrimonio Histórico insular, orientado a acercar el patrimonio a la ciudadanía y reforzar su conocimiento y conservación.

ITINERARIO CON 71 PUNTOS DE INTERÉS

La Ruta Etnográfica Chasna-Isora se configura como un itinerario que conecta 71 puntos de interés --entre museos, cascos históricos, ermitas y senderos-- integrando herramientas digitales como app, web y códigos QR para ofrecer una experiencia innovadora, accesible y conectada con el territorio.

Uno de los ejes destacados del plan es su apuesta por el contenido audiovisual y la presencia en medios, con la producción de una serie documental para Televisión Canaria compuesta por 10 capítulos --uno por cada municipio y un episodio general--, así como la elaboración de un vídeo institucional y acciones específicas en ferias como Fitur.

A ello se suma una estrategia de comunicación multicanal que combina acciones online y offline, incluyendo presencia en televisión, radio y prensa, campañas digitales segmentadas, colaboración con creadores de contenido y la difusión en centros educativos y presentaciones públicas, todo ello con un enfoque cercano, humano y centrado en historias reales del territorio.

El plan establece objetivos medibles de cara a 2027, como el incremento del 40% en usuarios de la ruta, la adhesión de 150 empresas y la participación de 10.000 residentes, consolidando un modelo de turismo interior sostenible y participativo.

Entre las principales líneas de acción se incluye la ampliación de la ruta hasta cerca de 90 puntos, el desarrollo de rutas tematizadas, la mejora de la accesibilidad y la puesta en marcha de iniciativas de dinamización cultural, educativa y económica vinculadas al territorio.