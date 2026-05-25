Cabildo de Tenerife radiografía a las mujeres con discapacidad por violencia de género: psicológica, física y sexual

La directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León y la socióloga y profesora de la ULL, Yurena González, en la presentación de un estudio pionero sobre violencia de género y discapacidad - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha realizado un estudio pionero sobre mujeres con discapacidad sobrevenida por violencia de género que analiza la situación de un total de 23 de una decena de municipios de la isla y que concluye que experimentaron simultáneamente hasta tres tipos de violencia, siendo la psicológica (98,7%), la física (82,6%) la sexual (74%) y la económica (74%) las más frecuentes.

Los resultados han sido expuestos en una rueda de prensa que ha contado con la participación de la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León; la socióloga y profesora de la Universidad de La Laguna (ULL), Yurena González; representantes de Coordicanarias, asociación encargada de la elaboración del informe, así como de distintas entidades participantes de la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta.

El perfil medio es una mujer de 50 años, la mayoría procedente de entornos socioeconómicos vulnerables y urbanos (65%) y el 40% de ellas vive sola y nueve de cada diez no conviven en pareja --además una de ellas refiere ser una mujer prostituida en el pasado--.

Uno de los resultados más destacados del estudio refleja que el 87% de las mujeres con discapacidad sobrevenida convivió con el agresor, y lo hicieron durante tiempo prolongado, con una media de once años.

Además, el 40% de ellas sufrió violencia vicaria, siendo esta más frecuente en los entornos urbanos.

Según el estudio, la precariedad económica es una constante, con una media general de ingresos de 737 euros al mes, y el 80% no trabaja, y quienes lo hacen, se dedican principalmente al sector de la hostelería.

Más del 40% de las participantes no cuenta con reconocimiento oficial de su discapacidad, con plazos de espera que en muchos casos superan los dos años.

Entre las mujeres que sí han obtenido la certificación, la discapacidad sobrevenida más frecuente se asocia a problemas de salud mental (54%), con síntomas como el estrés postraumático, la agorafobia, las crisis de pánico, la depresión crónica, y la ideación e intentos de suicidio recurrentes.

Le siguen la violencia física (46,2%), la sensorial (23,1%) y la intelectual (23,1%).

"SIEMPRE HE VIVIDO CON MIEDO"

"Yo siempre he vivido con miedo, con miedo. Me meaba del miedo, me pongo pañales, llegaba a trabajar y estaba así", recoge el estudio a modo de testimonio de una mujer de 53 años que vive en el ámbito rural y con una convivencia de 36 años.

En términos de recursos, el Servicio Insular de Atención a Mujeres (SIAM) ocupa una posición central en la respuesta institucional, aunque persisten carencias en la coordinación entre servicios, apoyo sociolaboral y acceso a vivienda.

El estudio subraya que las barreras estructurales, sociales y económicas incrementan la discriminación y la dependencia, y pone de relieve la importancia de visibilizar esta realidad para orientar políticas públicas que integren atención a la violencia de género y discapacidad sobrevenida.

Así, a partir de este diagnóstico, se trazan distintas líneas de apoyo a las víctimas como atención especializada, coordinación, ofrecer apoyo en el acceso a vivienda, espacios grupales, agilización del reconocimiento para reducir los plazos de resolución del certificado de discapacidad, ya que la mitad de los casos tardó más de dos años en resolverse, y continuidad de la investigación.