El Cabildo de Tenerife reconoce el talento y calidad de cinco obras en los premios de Ilustración y Fotografía Juvenil

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este sábado el acto de entrega de premios de la primera edición de los Concursos Insulares de Ilustración y Fotografía Juvenil de Tenerife 2025, una iniciativa impulsada en el marco del programa Merkarte para fomentar la creatividad, la expresión artística y la visibilización del talento joven en la isla.

El consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa, ha reconocido durante el acto "la calidad" de las obras presentadas, así como el compromiso de las personas jóvenes con la cultura y la innovación en las artes visuales. Ha subrayado, además, la importancia de seguir generando espacios y oportunidades para el talento emergente en la isla.

En esta primera edición participaron 28 jóvenes en el concurso de Fotografía, y 25 en el de Ilustración, cuyas obras fueron valoradas por un jurado compuesto por María Luisa Hodgson Torres, doctora en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y profesora titular de la Escuela de Bellas Artes; José Enrique Armas Gómez, fotógrafo profesional especializado en arquitectura y arte, y Félix Fernández, técnico del Cabildo y coordinador del programa Merkarte (con voz, pero sin voto), según informa el Cabildo en una nota.

GANADORES DE LOS CONCURSOS

En el I Concurso de Ilustración Juvenil Merkarte 2025, el primer premio fue para Lucía Lilia Alcalá Bango --'El ratón goloso y la mermelada imposible'--, el segundo premio, para Bennedeta Saltori --'Mi tesoro'--, y el Accésit, para Jessica Méndez López, con su proyecto 'El fauno contemplando una flor'.

Mientras, en el I Concurso de Fotografía Juvenil Merkarte 2025, el primer premio recayó en María Pérez Requena --'Turismo Horror Vacui'--, el segundo premio, en Adrián Benjumea Afonso, con 'Los no lugares'.

Las personas premiadas recibieron vales para canjear en materiales, en una tienda especializada de Tenerife: 1.500 euros para el primer premio, 500 euros para el segundo, y 250 euros en el caso de los accésits.

Puntualiza el Cabildo que las obras ganadoras, junto a una selección de trabajos finalistas, formarán parte de una exposición colectiva que se celebrará en TEA Tenerife Espacio de las Artes o en un espacio equivalente durante los próximos meses.