El Cabildo de Tenerife recuerda la "lucha" femenina por el 8M, un día para celebrar "avances" y analizar "retos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha conmemorado este viernes el Día Internacional de la Mujer (8M) con la lectura de un manifiesto institucional en el que ha reafirmado su compromiso "inquebrantable" con el impulso de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, cuestiones que no permitirá "que se cuestionen".

En el acto, desarrollado en el Salón Noble del Cabildo, participaron la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila; la consejera de Movilidad, Eulalia García; la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; y las directoras insulares de Igualdad y Acción Social, Patricia León y Yolanda Baumgartner.

La celebración institucional contó con la ausencia de los consejeros del partido socialista, que adelantaron este jueves que no participarían en la lectura del manifiesto del Cabildo ante la "ruptura" del consenso en su elaboración.

8M: LA LUCHA FEMENINA

El Cabildo de Tenerife ha recordado que el 8 de marzo "no es una fecha cualquiera", sino una jornada que simboliza la "memoria, lucha y dignidad".

"Es la voz de miles de mujeres que a lo largo de la historia se han negado a aceptar la desigualdad como destino", rezó el texto elaborado por la corporación insular, en el que además se destacó la importancia de una jornada en la que se celebran "avances, pero en la que además se reflexionan y analizan retos futuros".

El Cabildo tinerfeño se ha comprometido a seguir garantizando que las políticas contra la violencia de género y a favor de la igualdad se sitúen en el centro de su acción. De este modo la institución insular reconoce que "la igualdad atraviesa todas las políticas públicas", desde el urbanismo, empleo y cultura hasta hacienda, y debe "seguir impregnando todas y cada una" de las decisiones.

En este sentido, ha reiterado su "compromiso" a reforzar el presupuesto designado a esta área, así como instado al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España a incrementar de manera "significativa" la dotación destinada a igualdad.

Estas políticas, señala la corporación, "no pueden dejar a ninguna mujer atrás" por razón de su realidad social. "No existe una única realidad femenina. La igualdad solo será efectiva si reconoce a las mujeres con discapacidad, mujeres migrantes y racializadas, a las mujeres rurales, mujeres trans, las mujeres mayores, jóvenes, o familias monomarentales", remarca el texto.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La corporación insular se refirió, además, a la violencia contra las mujeres, que continúa siendo "una herida abierta en nuestra sociedad".

Así, durante el acto, recordó a las víctimas de violencia de género y violencia vicaria, y reivindicó la protección de las políticas de igualdad, "un recurso urgente y necesario para evitar que se repitan estas tragedias".

Del mismo modo, se hizo un llamamiento a la sociedad tinerfeña para avanzar en corresponsabilidad y lograr "un reparto justo del tiempo, de los cuidados, de la carga mental, del derecho al descanso y al desarrollo profesional".

Recuerda la institución que las mujeres dedican "más del doble del tiempo al trabajo no remunerado" a los cuidados, lo que "condiciona trayectorias, limita oportunidades, agranda la brecha salarial y se traduce en pensiones más bajas".

MIRADA AL MUNDO

Asimismo, en el acto conmemorativo, el Cabildo ha manifestado "su apoyo firme e incondicional" a las mujeres que arriesgan su vida por su libertad en el mundo, citando "a las mujeres que alzan su voz en Irán frente a la represión, a las afganas silenciadas por el fanatismo, a las kurdas, a las saharauis y gazatíes".

El acto incluyó, además, la lectura de varios fragmentos de poemas vinculados al ámbito del feminismo y de la violencia de género, a cargo de la actriz Juana Estévez; Beronika Garrosa; Pablo Canino y Montse Gallardo.