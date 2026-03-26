El Cabildo de Tenerife recupera carreteras tras el paso de 'Therese' pero alerta de riesgo de desprendimientos

Limpieza de carreteras en Tenerife tras el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' ha ocasionado diversas incidencias en la red viaria de la isla de Tenerife, afectando especialmente a varias carreteras insulares debido a escorrentías, desprendimientos, caída de materiales y levantamiento del asfalto.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó en una nota que "todas las incidencias registradas están siendo resueltas por los equipos de conservación y mantenimiento de carreteras que han estado en permanente coordinación para ir recobrando la normalidad viaria de manera progresiva".

No obstante, ha señalado que, si bien en la mayoría de las vías no se contemplan cortes en la circulación, en algunas se están llevando trabajos de estabilización de taludes que implican cortes puntuales e intermitentes con el objetivo de que no haya zonas de población que queden aisladas, como en el caso de Anaga y Teno.

Por ello, solicita a la ciudadanía que mantenga la máxima precaución ante el riesgo de desprendimientos en la red viaria tras las intensas lluvias y recuerda que "el riesgo cero no existe" y el Cabildo continúa haciendo supervisión seguimiento del estado de las vías y sus equipamientos.

Entre las vías más afectadas se encuentran los accesos al Parque Nacional del Teide.

En la TF-21, en el municipio de La Orotava, se registraron escorrentías y desprendimientos en las zonas de Cañeño y Barroso mientras en que la TF-24, a su paso por La Esperanza, presentó afecciones de características similares.

ANAGA

En la zona de Anaga se produjeron incidencias en las carreteras TF-12, TF-134, TF-143 y TF-13, con caída de piedras sobre la vía, algunas de ellas de gran tamaño, lo que obligó a intervenir para garantizar la seguridad de la circulación.

También se registraron daños en la zona de El Pris, en Tacoronte, donde se produjeron escorrentías y afecciones a la calzada por la acumulación de material.

En la TF-5, a la altura del punto kilométrico 16 en Tacoronte, se detectó la afección de un talud.

Especial incidencia se produjo en el municipio de Puerto de la Cruz, donde la carretera TF-312 resultó inundada como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Por otro lado, la carretera TF-421, en la zona de El Tanque y Garachico, se vio afectada por el desprendimiento de un pequeño muro y la caída de una piedra.

Durante la borrasca también se ha estado trabajando en el acondicionamiento de las vías de acceso al Teide (TF-21, TF-24 y TF-38), así como la carretera TF-445 de acceso a Punta de Teno y la conexión entre Tierra del Trigo a Los Silos.

Arteaga expuso que los técnicos también trabajan en la valoración de los daños a fin de corregir posibles problemas que han aflorado a consecuencia de la borrasca y puntualizó que los trabajos a corto plazo han consistido en la limpieza de las vías, pero que a medio plazo se va a continuar con el mallado de taludes, y a largo plazo con otras acciones como la canalización de aguas, que implica trabajar con otras administraciones y áreas del Cabildo.

Asimismo expresó su "reconocimiento" al personal de Carreteras y de Medio Ambiente, así como al de las empresas conservadoras y a la ejemplar colaboración de los ayuntamientos y el esfuerzo realizado.