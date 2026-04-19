El Cabildo de Tenerife recurre a la vía judicial para frenar el "inminente" derribo del Silo portuario

Silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife solicitará este lunes la aplicación de medidas cautelarisimas, recurriendo así a la vía judicial, para evitar la demolición del Silo portuario, ubicado en la autovía de San Andrés de Santa Cruz de Tenerife, tras la tramitación de su "inminente derribo" por parte de Autoridad Portuaria.

Así lo ha informado el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, en declaraciones facilitadas a los medios, donde recuerda las "reiteradas advertencias" del Cabildo con un edificio "con valores arquitectónicos apreciables" y que Autoridad Portuaria habría desoído al adjudicar la demolición.

"Desde el mes de noviembre del pasado año le dijimos a la Autoridad Portuaria que tenía que realizar un estudio de valores patrimoniales de ese edificio. (..). Es quien tiene que hacer el estudio porque es el ámbito de su competencia, y no nos ha respondido, ni siquiera ha permitido que nuestros técnicos entraran en el edificio. En todo momento les ofrecimos colaboración", ha lamentado Ruano.

En consecuencia, el Cabildo tinerfeño, a la vista de que recientemente se ha anunciado que se ha adjudicado incluso la demolición del edificio a una empresa, presentará este lunes ante el juzgado competente una solicitud de medidas cautelarísimas para que se impida la demolición de un edificio "tan singular" hasta que se cumpla con la ley de patrimonio histórico español con la realización del estudio.