El Cabildo de Tenerife renueva los certificados 'Starlight' y 'Biosphere'

Cielos de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife informa este martes de que ha renovado dos certificaciones medioambientales que reafirman el compromiso del destino con la sostenibilidad.

Por un lado, el Parque Nacional del Teide ha vuelto a obtener el certificado como Destino Turístico Starlight, y las Cumbres de Tenerife, el de Reserva Starlight.

Por otro, la isla también ha renovado el certificado de 'destino Biosphere' tras la finalización, por parte de Instituto de Turismo Responsable (RTI), de la auditoría de destino con el fin de ratificar que el compromiso con la metodología basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destaca en una nota que "la renovación de las certificaciones Starlight y Biosphere confirma que Tenerife avanza con paso firme hacia un modelo turístico más sostenible, responsable y alineado con los grandes retos globales".

En su opinión, "no se trata solo de mantener unos reconocimientos, sino de consolidar una forma de entender el turismo que protege nuestros recursos naturales, genera oportunidades para la población local y refuerza la competitividad del destino a largo plazo".

Afonso subraya además que "estas certificaciones son el resultado de un trabajo continuado y coordinado entre las administraciones públicas, el sector turístico y la sociedad civil, y reflejan una visión compartida de isla que apuesta por la calidad, la innovación y el respeto al entorno como ejes estratégicos del desarrollo turístico de Tenerife".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señala, por su parte, que "pertenecer a la red de Destinos turísticos Starlight con el Parque Nacional del Teide, y con las Cumbres de Tenerife, como Reserva Starlight, refuerza el posicionamiento internacional de la isla como un destino innovador y sobre todo comprometido con la protección de su entorno natural".

En esa línea apunta que la calidad de los cielos, unida a la infraestructura científica y turística de la isla, "permite ofrecer experiencias diferenciales que conectan turismo, ciencia y conservación".

Además, indica que "el astroturismo también genera nuevas oportunidades para la economía local, especialmente en las zonas de medianías y cumbres, impulsando la creación de empleo, la colaboración con empresas especializadas y la dinamización de un turismo respetuoso que pone en valor el territorio y sus recursos naturales".

Para Melwani, "la renovación de la certificación Biosphere es muestra de nuestro compromiso en la implantación de prácticas responsables y en la alineación de la estrategia turística con los ODS de Naciones Unidas, consolidando a Tenerife como un destino turístico comprometido con la mejora continua".

TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

No en vano, entiende que "es un reconocimiento al esfuerzo conjunto del sector público y privado por avanzar hacia un turismo más sostenible y competitivo".

El Parque Nacional del Teide fue certificado como 'Destino Turístico Starlight' en 2013 por sus excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y la práctica de actividades turísticas basadas en ese recurso y ese mismo año, las Cumbres de Tenerife fueron certificadas como 'Reserva Starlight'.

Ambas certificaciones se renovaron sucesivamente en octubre del 2017, octubre de 2021 y ahora, y para una duración de cuatro años más.

Igualmente, la renovación del certificado 'destino Biosphere', tras su obtención por primera vez en 2021, respalda la puesta del Cabildo y Turismo de Tenerife, junto con las empresas del sector y el resto de administraciones públicas de la isla, por continuar trabajando por hacer de la isla un destino más sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

El informe de renovación expedido por el Instituto de Turismo Responsable hace referencia a los avances experimentados en la isla en los múltiples ámbitos que se integran en los ODS de la ONU.

Así, menciona desde iniciativas como REGENERATe, que incluyen acciones de concienciación, sensibilización y voluntariado en espacios naturales de la isla, pasando por los progresos en el ámbito gastronómico como herramienta para conectar territorio, cultura y desarrollo económico, la formación y el desarrollo profesional en aspectos como la sostenibilidad o la innovación a través de programas como Tenerife+Talento, o el Plan de Fomento de la Economía Circular Turística.