El Cabildo de Tenerife también se suma a Ineco para impulsar el desarrollo del tren del sur

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la firma del protocolo para impulsar la construcción de los trenes comarcales de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que la corporación, al igual que han hecho tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria, ha entrado en el paquete accionarial de Ineco, empresa pública del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para impulsar el desarrollo del tren del sur.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que el objetivo de esta operación financiera es que la corporación reciba "asistencia técnica" de la compañía si bien ha dejado claro que "en ningún caso se van a dejar de licitar los proyectos" por parte del Cabildo, tanto el constructivo como el proyecto básico.

Ha dicho también el estudio de impacto ambiental ya está finalizado pero se va a ampliar a raíz de que en coordinación con Aena, se va a incluir una parada en el aeropuerto Tenerife Sur en forma de 'caverna'.

Dávila ha precisado a que raíz de este acuerdo hay que incorporar una adenda al protocolo con el Estado para incluir esta modificación en el proyecto y así ampliar el estudio de impacto ambiental para que sea evaluada.