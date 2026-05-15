El Cabildo de Tenerife y la ULL estrechan lazos para impulsar nuevos grados en Biomedicina y en Ingeniería de Datos

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, en una reunión de coordinación - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) han exhibido este viernes su trabajo para impulsar nuevos grados en Biomedicina y en Ingeniería de Datos en el sector Aeroespacial, dos sectores que estarían experimentando un "crecimiento" en la isla canaria y que, por tanto, precisarían de personal cualificado.

Ambas instituciones han mantenido este viernes una nueva reunión de trabajo para hacer balance de los proyectos estratégicos que desarrollan de forma conjunta, y reforzar su colaboración en materias clave como el impulso en I+D+I, biomedicina y sector aeroespacial, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

El encuentro contó con la asistencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano; la consejera de Movilidad, Eulalia García; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina y el consejero de Innovación, Juan José Martínez. Por parte de la Universidad participaron el rector, Francisco García; la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Marta Domínguez; el vicerrector de Investigación y Transferencia, Antonio Aparicio; y la gerenta, Lidia Pereira.

PROYECTOS EN MARCHA

Durante la reunión, Rosa Dávila valoró la "estrecha colaboración" que mantienen ambas instituciones e hizo hincapié en el papel que juega la Universidad de La Laguna en la estrategia de diversificación económica de la isla, y en el objetivo de convertir a Tenerife en un "hub tecnológico" vinculado a la innovación y al conocimiento.

Al respecto, la presidenta destacó proyectos esenciales como la ampliación del Instituto Tecnológico de Biomedicina de la ULL, que saldrá próximamente a licitación y contará con financiación por parte del Cabildo insular, un edificio que prevé situar a Tenerife y a la Universidad en una posición "estratégica" en el ámbito de la investigación y de la transferencia del conocimiento".

"Se trata de sectores que están creciendo en la isla y que necesitan personal cualificado", ha expresado Dávila, quien ha recordado que "en solo dos años y medio la tasa de paro juvenil ha bajado del 36% al 13%, situándose en mínimos históricos, y 11 puntos por debajo de la media nacional".

El rector de la ULL, Francisco García, señaló que el Cabildo de Tenerife es la institución con la que históricamente la universidad ha mantenido una relación "más fructífera y estratégica", que en la actualidad permite impulsar proyectos transformadores vinculados al talento, la innovación y la transferencia de conocimiento".

En este sentido, destacó que programas como Talentum Plus o los Doctorados Industriales sean "ejemplos claros" de cómo la universidad puede conectar directamente el conocimiento con las necesidades reales de las empresas y de la sociedad, generando oportunidades para jóvenes investigadores e investigadoras.

"La Universidad de La Laguna trabaja en nuevas titulaciones estratégicas para la Isla, como Ingeniería Aeroespacial, Inteligencia Artificial y gestión de datos, Marketing o Biomedicina, alineadas con el modelo de desarrollo insular y con los sectores de futuro que Tenerife y Canarias necesitan fortalecer, ha añadido García.

MOVILIDAD

En el área de Movilidad, la reunión permitió constatar la "buena acogida" de las medidas implementadas en el entorno universitario, como el servicio de guaguas lanzadera (605, 606, 608, 611), que en 2025 transportó a más de 40.000 viajeros, --entre estudiantes, personal docente y administrativo--. La ruta 611, que une el sur de la isla con la Facultad de Económicas y el Aulario, fue la más demandada, registrando un total de 20.965 pasajeros.

También se pusieron sobre la mesa los buenos resultados de los horarios escalonados implantados en 14 grados universitarios, una medida que, según un estudio desarrollado por la institución académica, habría permitido retirar al menos 500 vehículos en las inmediaciones de la Universidad en hora punta.

En total, el Cabildo de Tenerife destinará este año más de 3,5 millones de euros a proyectos coordinados con la ULL en materia de movilidad. Entre las actuaciones previstas, destaca una nueva subvención de 528.028,40 euros para la instalación de barreras inteligentes en un total de trece parkings universitarios.

En esta línea, el rector ha recordado el impulso dado a medidas innovadoras, a partir de los análisis desarrollados por la Cátedra de Movilidad, para favorecer una movilidad "más eficiente y sostenible": desde proyectos pioneros de monitorización inteligente de aparcamientos o el fomento de vehículos de alta ocupación hasta la reorganización de horarios. De igual forma, la Universidad ha aprobado la cesión de dos terrenos al Cabildo de Tenerife para poner en marcha proyectos clave en materia de infraestructuras. Por un lado, cederá una parcela necesaria para dar continuidad al proyecto del Carril Bus entre el Hospital Universitario (HUC) y Las Chumberas.

También ha autorizado el uso temporal de una parcela ubicada en el Campus Central como estación provisional de guaguas, mientras se desarrollan las obras de renovación integral del Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Durante el encuentro, se abordó el desarrollo de proyectos formativos impulsados conjuntamente con la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), como Capacita, Ingenia, Faro o Ponos, así como el programa "Práctica Cabildo", dirigido a ofrecer una primera experiencia laboral a jóvenes recién egresados universitarios, y que beneficiará a cerca de 800 personas.